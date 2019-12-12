حمدان بن محمد: 2020 محطة استثنائية في قصة نجاح دبي

المصدر: دبي ــ وام

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كل الجهات الحكومية والخاصة في دبي ببذل قصارى جهودها، وأن تعمل بروح الفريق الواحد، لنبهر العالم في استضافة إكسبو 2020.

وقال سموه على «تويتر»: «نتطلع لأن يكون العام المقبل محطة استثنائية في قصة نجاح دبي، ففي هذا العام سنستضيف العالم في إكسبو 2020 وعلى كل الجهات الحكومية والخاصة في دبي بذل قصارى جهودها، وأن تعمل بروح الفريق الواحد لنبهر العالم في 2020».

وبرئاسة سموه، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي في اجتماعه، أمس، حزمة من مبادرات التحسين لتطوير منظومة التأمين الصحي التي تهدف إلى تبسيط وتوحيد برامج الضمان الصحي الحكومية، ورفع الكفاءة التشغيلية للمستشفيات الحكومية. واعتمد سموه أجندة عمل المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية لعام 2020 التي تشمل 30 موضوعاً تتنوع بين مختلف القطاعات، والتي تركز في مجملها على الأولويات والأهداف الحكومية.