«طرق دبي» تطلق برنامجاً لتدريب موظفيها المواطنين في مجال المرور

المصدر: دبي- البيان

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات برنامجاً تخصصياً شاملاً، نظمه مركز التدريب التابع لها، والذي يُعنى بتدريب موظفيها المواطنين في مجال المرور والطرق، وما يتعلق بها من بنى تحتية وتكنولوجيا المعلومات وسلامة الطريق والمشاة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

أوضحت الهيئة أن البرنامج يأتي في إطار توجهات الدولة بالاستثمار في الكوادر المواطِنة، وتأهيلها لتأخذ مكانها في مسيرة التنمية والتطور، عبر إدماجها في دورات وبرامج متخصصة لصقل مهاراتها وكفاءتها، وإكسابهم الجدارة العملية في مختلف الوظائف ومستوياتها، ليكونوا قادرين ورافداً حيوياً في قيادة دفة النمو.