مسؤولون: إنجازات المرأة الإماراتية ثمرة دعم القيادة

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أعرب مسؤولون عن فخرهم واعتزازهم بحصول الإمارات على المركز الأول عربياً والسادس والعشرين دولياً في تقرير المساواة بين الجنسين، مؤكدين أن هذا النجاح الذي تحقق جاء ثمرة ثقة القيادة الرشيدة بقدرات بنت الإمارات ودعمها المستمر للعمل في المجالات كافة.

وقالت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي، المديرة العامة لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية: «ما حققته المرأة الإماراتية في سنوات قياسية لم تحققه مثيلاتها في العالم في عقود، وليس مستغرباً أن تتبوأ الإمارات المركز الأول عربياً و26 عالمياً في تقرير المساواة بين الجنسين، والصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019».

ولفتت إلى أن هذا الإنجاز ثمرة دعم القيادة، وإيمانها بالمرأة وإمكانياتها، والسعي الدؤوب لتمكينها من دورها في تعزيز تقدم الدولة وتنميتها المستدامة.

رؤية

وثمّن الدكتور حنيف حسن القاسم، عضو معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، رؤية قيادة الدولة الرشيدة في دعم المرأة الإماراتية ورعاية جهودها الفاعلة في التطوير والتحديث، ودورها المؤثر ومشاركتها الإيجابية في إعداد وتنفيذ خطط واستراتيجيات التنمية المستدامة في كل المجالات المجتمعية والاقتصادية والثقافية.

وقالت شيخة عبد الله سعيد النعيمي، المديرة التنفيذية لقطاع التسويق والمبيعات بمنطقة عجمان الحرة، إن دولة الإمارات حظيت بقيادة رشيدة منحت المرأة الفرصة للتميز والنجاح، من خلال التعليم والتدريب والتأهيل، والعمل في كل المجالات للإسهام في دفع عجلة التنمية الشاملة.