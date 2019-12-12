«صحة دبي»: 8 معايير لعمليات شفط الدهون

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

عممت إدارة قطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي شروطاً ومعايير لعمليات شفط الدهون في المستشفيات والمراكز الصحية العاملة في دبي، بعد دراسة ومراجعة أفضل المعايير العالمية المتبعة في المستشفيات والمراكز العالمية.

وأوضح التعميم الموقع من قبل الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بالهيئة، أن الهيئة وضعت 8 معايير شملت إجراءات التسجيل والترخيص ومتطلبات المنشآت الصحية ومتطلبات المهنيين الصحيين والتقييم قبل العملية والموافقة الكتابية والتدابير المتبعة أثناء العملية والرعاية المتبعة فيما بعد العملية وخروج المريض والمتابعة بعد العملية في العيادات ومؤشرات الأداء الرئيسية.

وأشار التعميم إلى أن شفط الدهون، والمعروف أيضاً باسم تحديد الجسم، هو شكل من أشكال الجراحة التجميلية المستخدمة لإزالة الرواسب الدهنية من الجسم. وخلافاً للإدراك الشائع، فإنه ليس إجراءً مصمماً للأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد لإنقاص وزنهم، بل للأشخاص الذين يقتربون من وزنهم المثالي ويرغبون في إزالة الكتل الدهنية المتراكمة التي لا يمكن للحمية والتمارين الرياضية إزالتها.

آلية

وحددت المعايير متطلبات توفير خدمة شفط الدهون، بحيث يجب إجراء خدمات شفط الدهون فقط في مستشفى عام أو مستشفى تخصصي أو مركز جراحة اليوم الواحد. ويجب أن تكون إجراءات الشفط بقيادة الاستشاري المسؤول عن الخدمة.

كما يجب توفير ممرضتين مسجلتين كحد أدنى لكل طبيب مصرح له لكل إجراء خلال فترة العملية، ويجب أن تكون العملية محدودة بـ 5000 مل من الطمث الكلي لتشمل الدهون الطافية والسوائل لكل إجراء، ويجب إدخال قسطرة إذا كان هناك حاجة إلى أكثر من 3000 مل من شفط الدهون.

التزام

وشدد التعميم على جميع المنشآت الصحية الالتزام بقوانين الدولة واللوائح المعتمدة في دبي، كما يجب على جميع المنشآت الصحية التي تهدف إلى توفير خدمات شفط الدهون أن تتوافق مع إجراءات التسجيل والترخيص في هيئة الصحة بدبي والموثقة عبر موقع هيئة الصحة بدبي www.dha.gov.ae.

أما عن المنشآت المرخصة التي تريد إضافة خدمات شفط الدهون فعليها تبليغ قطاع التنظيم الصحي، وأن تقدم طلباً إ للحصول على إذن لتوفير الخدمة المطلوبة.