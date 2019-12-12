جمع أكثر من 10 آلاف وحدة دم في دبي

المصدر: دبي - البيان

تمكنت حملة «دمي لوطني» التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مختلف المؤسسات الصحية في الدولة تحت شعار: «كن البطل لهذا الوطن» من جمع أكثر من 10.000 وحدم دم حتى الآن من مختلف الفصائل التي يحتاجها مركز دبي للتبرع بالدم والتي يتم توزيعها على المرضى بمركز الثلاسيميا ومرضى مستشفيات القطاعين العام والخاص في الدولة.

وأكدت الدكتورة مي رؤوف مديرة مركز دبي للتبرع بالدم على النجاح الكبير الذي حققته الحملة التي شارك بها كل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة في أبوظبي، مشيرة إلى التفاعل والإقبال الكبير الذي تشهده الحملة من موظفي الدوائر الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع المحلي بشكل عام، حيث تمكنت حتى الآن من جمع (10225) وحدة دم منها (5253) وحدة دم من خلال هيئة الصحة بدبي، و(4100) وحدة دم من أبوظبي والعين، و(872) وحدة دم من خلال وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مشيرة إلى النجاحات التي حققتها الحملة خلال السنوات الثلاث الماضية في جمع أكثر من (13000) وحدة دم ساهمت بشكل فاعل في تعزيز مخزون المركز من فصائل الدم المختلفة.

وقالت الدكتورة رؤوف إن الحملة التي ستستمر حتى الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري تهدف إلى نشر الوعي والتثقيف الصحي بأهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة المرضى، وتعزيز ثقافة التبرع التطوعي بالدم لخدمة المرضى لكسب متبرعين جدد للمركز، مشيرة إلى الإنجازات التي حققها المركز في هذا المجال خلال السنوات الماضية وقدرته على استقطاب متبرعين من 150 جنسية.