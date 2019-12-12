«شؤون التقنية» في «الوطني الاتحادي» تناقش خدمات شركات الاتصالات

المصدر: دبي - البيان

اطلعت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الثالث من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ17، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة عائشة راشد ليتيم، رئيسة اللجنة، على خطة عملها في شأن مناقشة موضوع «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات»، بحضور محمد عيسى الكشف، مقرر اللجنة، ود. نضال محمد الطنيجي، ومريم ماجد بن ثنيه، ويوسف عبد الله بطران.

وقالت عائشة راشد ليتيم إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على خطة عملها لمناقشة موضوع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وحددت المعلومات والدراسات اللازمة من الجهات المعنية للاطلاع عليها خلال مناقشة الموضوع، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن عقد حلقة نقاشية للاطلاع على آراء المجتمع في جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في الدولة، والخدمات المقدمة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين.

ونوهت بأن اللجنة ستناقش موضوع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، ضمن المحاور التالية: التوطين في شركات الاتصالات، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وأسعار الخدمات والأرباح والخسائر، والمسؤولية المجتمعية، وتنمية صناعة الاتصالات، ونظم المعلومات في الدولة.

وأضافت أن اللجنة استعرضت أيضاً الموضوعات المقترحة من قبل الأمانة العامة لمناقشتها من قبل اللجنة خلال الفصل التشريعي السابع عشر بعد تبنيها، مشيرةً إلى أن اللجنة تبنّت مناقشة موضوع سياسة وزارة الدولة للذكاء الاصطناعي، وخاطبت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي لإجراء اللازم.