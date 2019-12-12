لمياء خان مديرة تنفيذية لمنتدى المرأة العالمي دبي 2020

المصدر: دبي - البيان

كُلِّفَت لمياء عبد العزيز خان، مديرة نادي دبي للسيدات، بمهمة المدير التنفيذي لمنتدى المرأة العالمي - دبي 2020، الذي تنظمه وتستضيفه مؤسسة دبي للمرأة يومي 16 و17 فبراير المقبل بمدينة جميرا، ويعقد تحت شعار «قوة التأثير»، بالشراكة مع منظمات عالمية رائدة، ويعد منصة دولية رائدة لتسليط الضوء على التوجهات والاهتمامات العالمية المعنية بالمرأة، ودورها في الاقتصاد والمجتمع والحياة العامة، وما حققته من إنجازات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

نجاحات

وأثنت منى غانم المري، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، على ما تتمتع به لمياء خان من مهارات وظيفية وقيادية وخبرة في تنظيم العديد من الفعاليات مع مسيرة مهنية حافلة بالعطاء على مدى أكثر من 15 عاماً، وقالت إن تكليفها بهذه المسؤولية لهذا الحدث العالمي المهم يأتي في إطار توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بالاهتمام بالكوادر الإماراتية المتميزة ومنحها الفرصة كاملة لإثبات قدراتها واستثمار طاقتها وكفاءاتها.

وأضافت منى المري أنه ترجمة لهذه الرؤية المستنيرة والمحفزة من قِبل سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نجحت مؤسسة دبي للمرأة منذ إنشائها عام 2006 في تنمية مهارات وخبرات موظفاتها، بهدف إعدادهن جيداً لتولي كل المهام والمناصب وتهيئة قيادات مستقبلية قادرة على قيادة مسيرة المؤسسة.

اعتزاز

من جانبها، عبّرت لمياء خان عن اعتزازها بهذه الثقة التي تعكس الدعم الذي تحظى به المرأة الإماراتية من القيادة الرشيدة للدولة، وتوفير البيئة الداعمة لإنجاحها، مضيفةً أنها ستبذل أقصى جهدها مع قياداتها وفريق العمل لإنجاح هذا الحدث الوطني العالمي المهم، ليكون معبراً عن مكانة دولة الإمارات وما تحظى به من تقدير عالمي.

وأشادت بدعم سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم للمرأة الإماراتية، ومبادرات سموها المتنوعة للارتقاء بقدراتها، وتعزيز مساهماتها الاقتصادية والاجتماعية، ودعم سموها المتواصل لفريق عمل مؤسسة دبي للمرأة ونادي دبي للسيدات.

مسيرة قيادية

وتعد لمياء خان من القيادات الإماراتية الشابة، فعلى مدى نحو 15 عاماً جمعت في خبراتها بين القطاعين الخاص والحكومي، ونجحت في بناء مسيرة مهنية في الاتصال المؤسسي، والتسويق، والتخطيط الاستراتيجي، وبناء الهوية المؤسسية، وإدارة مبادرات نوعية عديدة، هدفت إلى الارتقاء بقدرات المرأة الإماراتية وتنمية مهاراتها القيادية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات خيرية وإنسانية وتعليمية داخل الدولة وخارجها، كان لها أثرها الملموس، وذلك من خلال عملها بمؤسسة دبي للمرأة ونادي دبي للسيدات.

كما أسهمت في دعم ممارسة المرأة للأنشطة الرياضية المختلفة عبر مبادرات نوعية أسهمت في تنفيذها من خلال منصبها عضواً في مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، ورئاستها لجنة المرأة والرياضة بالمجلس.

في عام 2008، انتقلت لمياء خان من القطاع الخاص للعمل بمؤسسة دبي للمرأة، إذ شغلت منصب مدير الاتصال المؤسسي والتسويق والفعاليات، وتولت تنفيذ مشاريع هامة للمؤسسة، كمنتدى القيادات النسائية العربية، وملتقى قيادات الإمارات، وبرنامج الإمارات للقيادات النسائية.

وفي يونيو 2013، أصدرت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات، قراراً بتعيينها مديرة للنادي، وفي عام 2010 تخرجت لمياء خان في برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، وفي عام 2013 تم اختيارها ضمن وفد نسائي إماراتي في زيارة نظمتها وزارة الخارجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار برامج التبادل الثقافي عالي المستوى بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات، الهادفة إلى تعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة.

كما اختيرت عام 2017 ضمن وفد القيادات النسائية الذي يمثل القطاعات الحكومية والتجارية والإعلامية بالدولة للمشاركة في الاجتماعات السنوية للهيئة التنفيذية لوحدة المساواة، وتمكين النساء التابعة للأمم المتحدة.

وكانت لمياء خان قد أُسنِدَت إليها مسؤولية إدارة مشروع منتدى المرأة العالمي في دبي عام 2016، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع منتدى المرأة للاقتصاد والمجتمع لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.