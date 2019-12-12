اتفاقية لدعم طلبة جامعة عجمان المتعثرين مادياً

المصدر: عجمان - البيان

وقعت جامعة عجمان ومصرف الإمارات الإسلامي اتفاقية تعاون بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، وصلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي في مصرف الإمارات الإسلامي، وخالد النقبي، رئيس الأعمال المصرفية للشركات في المصرف، وكريم الصغير، مدير جامعة عجمان، حيث تم عرض خدمات برنامج زكاة والصندوق الخيري التابع لبنك الإمارات الإسلامي، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال دعم الطلبة المتعثرين مادياً وليس لديهم المقدرة على سداد المبالغ والفواتير المتعلقة بمصاريفهم الجامعية، حتى يتسنى لهم إكمال دراساتهم والحصول على شهاداتهم المرجوة لتحسين أوضاعهم ومعيشتهم لاحقاً بالحصول على وظائف مستقبلية.