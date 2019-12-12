نهيان بن مبارك: فخورون بـ«خليفة لنخيل التمر»

المصدر: أبوظبي ـ منى خليفة

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن ما حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في تنمية وتطوير البنية التحتية لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى العربي مفخرة لدولة الإمارات.

منوهاً بأن الجائزة تأسست بهدف النهوض بهذا القطاع على المستوى الوطني والعربي والدولي، تلبية لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه معرض أبوظبي الدولي للتمور، وتفقد أجنحة الدول المشاركة مشيداً معاليه بجهود الجائزة في احتضان واستقطاب 78 عارضاً يمثلون 12 دولة حول العالم.

هذا واختتمت أمس في أبوظبي فعاليات الدورة العاشرة من معرض سيال الشرق الأوسط 2019 والدورة الخامسة من معرض أبوظبي للتمور، اللذين تنظمهما شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»بالتعاون مع مجموعة «كوميكسبوزيوم» الفرنسية وبمشاركة 31 جناحاً وطنياً و50 دولة.

اتفاقية

ووقعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اتفاقية لتوريد منتجات «حصاد مزارعنا» الواردة من مزارع أبوظبي مع مجموعة «اللولو هايبر ماركت»، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتعزيز مكانة المنتج المحلي وتأكيد تنافسيته في السوق ودعم استدامة قطاع الزراعة والأمن الغذائي.

وقع الاتفاقية نيابة عن الهيئة سعيد العامري المدير العام، بينما وقع نيابة عن مجموعة اللولو هايبر ماركت يوسف علي موسليام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وذلك على هامش معرض سيال الشرق الأوسط 2019.

ووفقاً لنص الاتفاقية التي تستمر لمدة عام قابل للتمديد، تقوم الهيئة بتوريد منتجات «حصاد مزارعنا» من الخضروات والفاكهة الواردة من مزارع أبوظبي، حسب توفرها خلال الموسم الزراعي إلى مجموعة اللولو التي تتولى تسويقها عبر منافذها الواسعة بالإمارات، وذلك مقابل سعر متفق عليه بين الطرفين، وترتبط هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بعقود توريد مع أكثر من 600 مزرعة في إمارة أبوظبي تتولى بموجبها تسويق منتجات هذه المزارع تحت اسم العلامة التجارية «حصاد مزارعنا» في السوق المحلي.

تطبيق

وقالت الدكتورة شرينة المزروعي، من مركز أبوظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة بأبوظبي: إن ركن دائرة الصحة يركز هذا العام على عرض المعلومات الصحية والتوعية بطرق تفاعلية، إذ يستطيع الجمهور أو الزوار التعرف على المعلومات الصحية والاستفادة منها وتحقيق الفائدة المرجوة، وكتيب وصفات الأطباق الإماراتية التقليدية بطريقة صحية.

تنسيق

وقعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق إحدى الشركات الرائدة بمجموعة الإمارات للصناعات الغذائية بغرض التعاون والتنسيق في تعزيز فعالية نظام الأمن الحيوي.