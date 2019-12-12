تعاون بين شرطة عجمان و«الإمارات الإسلامي» في تقسيط المخالفات المرورية

المصدر: عجمان - البيان

وقع اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات الإسلامي يمثله صلاح محمد أمين الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي، وذلك ضمن إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين شرطة عجمان ومصرف الإمارات الإسلامي لإيجاد خطة سداد ميسرة للمخالفات المرورية في إطار الاشتراطات والأحكام المحددة في مذكرة التفاهم، وطبقا لأحكام واشتراطات البنك المركزي.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان: إن توقيع المذكرة جاء ضمن جهود شرطة عجمان لإسعاد الجمهور من خلال تيسير دفع مخالفات المرور، بحيث يمكنهم وضع خطة سداد بأقساط تصل إلى 12 شهراً، للمتعاملين الذين ترتبت عليهم مخالفات بقيمة 1000 درهم فأكثر. وتقضي المذكرة بأن تقدم شرطة عجمان خدمة تقسيط دفع المخالفات المرور لعملاء مصرف الإمارات الإسلامي من خلال بطاقات الائتمان الصادرة من المصرف وبسعر فائدة صفر%.