المصدر: دبي - وائل نعيم

أعلنت بلدية دبي عن وصول عدد زوار «برواز دبي» إلى مليوني زائر، وذلك منذ افتتاحه في يناير 2018، وتوزعت جنسيات الزوار على 94 دولة، فيما بلغ عدد زيارات كبار الشخصيات 133 زيارة.

ويعتبر «برواز دبي» أيقونة معمارية تحكي قصة دانة الدنيا، ويقع في حديقة زعبيل بمنطقة بر دبي، ويقف شامخاً على علو 150 متراً لضلعي البرواز الرأسيين، وعرض 93 متراً للضلعين الأفقيين، ليضاف للصروح التي تميز الإمارة، ويمكن للزوار الاستمتاع باللوحة المائية المضيئة والراقصة على الأنغام الموسيقية للنافورة الواقعة في حديقة البرواز.

إطلالات بانورامية

ويتميز «برواز دبي» بإطلالات بانورامية لكامل مدينة دبي ليحكي قصتها عبر الزمن منذ تأسيسها مروراً بقصص النجاح التي كللتها خططها الطموحة لتحقيق مستقبل زاهر، ويعتبر الجسر العلوي الفريد من نوعه أهم ما يميز برواز دبي، ويتحول مسار الزوار المصمم من ألواح ذكية إلى أرضية شفافة وذلك بمجرد السير عليه، بحيث تمنح الزائر الإحساس بأنه يسير في الهواء، إلى جانب استمتاعه بمشاهدة فريدة للمنطقة المحيطة بالبرواز من الأعلى.

ويضم «برواز دبي» متحفاً يحكي تاريخ نشأة الإمارة وتطورها، من خلال أدوات عرض حديثة تعيد رسم الأحداث عبر تقنية الهولوغرام، وتستعرض أهم الحرف والملابس والأدوات المستخدمة قديماً، كأدوات الصيد، وكيف تحولت الإمارة من قرية للصيد إلى مدينة عصرية، ويعرض صوراً متنوعة للتراث الإماراتي عبر شاشات ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى سماع الأهازيج القديمة، ما يعطي الزائر انطباعاً كلياً عن ماضي الإمارة.

جوائز

وحصل «برواز دبي» على العديد من الجوائز المرموقة، من بينها: جائزة التميز لمنتدى المتنزهات الترفيهية الرابع 2018، وأكبر إطار في العالم وفق موسوعة غينيس العالمية للعام الجاري، والفائز الوطني في الدولة عن أفضل مشروع في مجال السياحة والترفيه للعام وفقاً لجوائز ميد لجودة المشاريع 2019، ومركز الترفيه الداخلي لهذا العام من منتدى المتنزهات الترفيهية، وشهادة تميّز Trip Advisor 2019.

زيارات

وبلغ عدد الفعاليات في برواز دبي 26 فعالية، منها: فعاليات اليوم الوطني، وحق الليلة، واليوم الوطني السعودي، وأيضاً اليوم الوطني العماني. وبلغت عدد زيارات كبار الشخصيات 133 زيارة، من بينهم: القنصل العام لكوريا، ووفد الألعاب العالمية للأولمبياد، ونائب الرئيس الصيني، ومساعد القنصل العام لماليزيا، والسفير والقنصل العام السنغافوري، ورئيس وزراء غينيا، ورئيس المجلس الوطني لجمهورية طاجيكستان.