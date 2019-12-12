«بنيان» تقدم خصومات للمواطنين على مواد البناء والتجهيزات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت بلدية دبي بطاقة «بنيان» تحت شعار «نبني السعادة لحياة أفضل»، لجميع مواطني الدولة من سن 18 سنة وما فوق، والتي تحقق السعادة لهم عبر مزايا وخصومات وعروض متنوعة في الحصول على احتياجاتهم من مواد البناء وتجهيزات المنزل.

وقالت منال عبيد بن يعروف، مدير إدارة علاقات المتعاملين والشركاء ببلدية دبي، إن هذه المبادرة البنّاءة، والتي أثمر عنها إهداء بطاقة «بنيان» إلى كل مواطني الدولة، بدون رسوم، هي خدمة جديدة وقيمة مضافة من الخدمات التي نقدمها للمتعاملين من أفراد المجتمع، مما يزيد من رضاهم عن الخدمة ويحقق لهم السعادة، وهذا من شأنه ترسيخ مقومات وأسباب السعادة لأبناء الوطن، ومضاعفة العمل وزيادة الإنتاجية، من أجل الحفاظ على ركائز التقدم والتنمية في بلادنا، وهو ما يحقق إنجازات تضمن الريادة في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.

وأكدت أن هذه البطاقة إنما تعكس اهتمام الدائرة وحرصها على نشر ثقافة السعادة خارج محيط بيئتها الداخلية، بما يرسّخ القيم المؤسسية الجوهرية في مختلف بيئات العمل، ويعزز الولاء، ويغرس الروح الإيجابية ويحفز على الإنتاجية والتميز، ويحقق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين.

تجربة

وقالت مدير إدارة علاقات المتعاملين والشركاء ببلدية دبي إنهم يتطلعون لهذه التجربة المتميزة التي تعزز جودة الحياة، وتدفع بعجلة التنمية والإنتاجية إلى الأمام، نظراً لانعكاسها الإيجابي على مواطني الدولة.

مؤكدة أن الإنسان السعيد هو الأقدر على العمل والإنتاج والمشاركة الإيجابية، مثمّنة جهود البلدية الحثيثة والاهتمام الذي توليه لإسعاد المجتمع، حيث تعتبر البطاقة نقلة نوعية وأساسية في سعي بلدية دبي لإسعاد المواطنين، لا سيما أن البطاقة تشمل الشخص وأقاربه، ممثلين بالزوج والزوجة والأب والأم والأبناء.

لافتة إلى أن الفريق المسؤول عن هذا المشروع ببلدية دبي يواصل العمل بجد لاستقطاب أفضل العروض من مختلف الجهات، خاصة تلك التي تتعلق بكل مستلزمات المنزل والبناء، والحصول على خصومات جيدة لكل من يمتلك البطاقة.

ويمكن الحصول على البطاقة من مراكز بلدية دبي (الطوار، المنارة، الكفاف، حتا)، وبضغطة زر، حيث إنها مربوطة ببطاقة الهوية، وهذه البطاقة هي الأولى التي تمنح لكل مواطن فوق 18 سنة من دون أي مقابل مادي، وتغطي كل شرائح المواطنين، سواء كان موظفاً أو متقاعداً أو كبار المواطنين أو ذوي الهمم، والبطاقة سيتم منحها لكل من يطلبها من المواطنين كافة لتسهيل شراء احتياجاتهم من مواد البناء وتجهيزات المنزل.