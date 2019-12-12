مواصلات الإمارات تطلق جائزة «القيم المؤسسية» في دورتها الأولى

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مواصلات الإمارات جائزة «القيم المؤسسية» في دورتها الأولى التي تهدف إلى تعزيز وتعميق مفهوم الثقافة المؤسسية، ومكافأة وتقدير الموظفين الذين يقومون بتأدية مهامهم الوظيفية وفقاً لقيمها المؤسسية، مما له الأثر في رفع مستويات الأداء والإنتاجية والتنافسية، وتحقيق السعادة وجودة الحياة في بيئة العمل، وخلق بيئة عمل تنافسية وإيجابية.

وأوضحت فريال توكل، المديرة التنفيذية لدائرة الخدمات المساندة، أن إطلاق جائزة قيم مؤسسة مواصلات الإمارات يعكس الحرص المتنامي للمؤسسة على ترسيخ منظومة قيمها المؤسسية، والإسهام الفاعل في تعزيز الإنتاجية والأداء والابتكار، إضافة إلى تعزيز روح الفريق الواحد، وتوطيد التعاون والإنجاز المشترك، في خطوة تؤكد أهمية الاستثمار في بناء القيم والأخلاقيات والسلوكيات التي تعد العنصر المحوري وحجر الأساس الذي تبنى عليه الثقافات المؤسسية، وبدورها تشكّل دافعاً رئيساً إلى تحقيق التميز والريادة والتطور الوظيفي.

وقالت توكّل: «في مواصلات الإمارات، نسعى لبذل كل ما هو ضروري لتأصيل وزرع القيم المؤسسية في موظفينا على اختلاف فئاتهم من اليوم الأول، من أجل ترسيخ هذه القيم وتبنيها والحفاظ على استمراريتها في بيئة العمل، ولتحقيق ذلك أطلقنا جائزة قيم مؤسسة مواصلات الإمارات».