أمينة الطاير: رعاية الشيخة هند للأعراس الجماعية بصمة إنسانية

المصدر: دبي - البيان

تحتفل جمعية النهضة النسائية في دبي، ممثلةً في مركز النهضة للاستشارات والتدريب، بالعرس الجماعي في نسخته الثانية عشرة والثالثة عشرة على التوالي، برعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وأشادت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، رئيسة مجلس الإدارة، بنهضة الإمارات المباركة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أولى رعاية خاصة بتسهيل الزواج والمحافظة على الكيان الأسري المترابط.

وأضافت أن دولة الإمارات أولت اهتماماً بالغاً بتشجيع الشباب المواطن على الزواج وتأسيس الأسرة المتماسكة، والمحافظة عليها لدعم الهوية الإماراتية بقوة وثبات، تعزيزاً وترسيخاً واستقراراً للأسرة.

وعلى خطى هذه القيم الكريمة، أطلقت الجمعية، منذ عقد ونصف من الزمن، منظومة الأعراس الجماعية، برعاية كريمة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، مثمنةً دعم ورعاية سموها لمبادرات الأعراس الجماعية التي تُعدّ بصمة إنسانية خالدة، تُبرز دور العمل الإنساني الخالص المنبثق من السنّة النبوية الشريفة، لتشجيع الشباب والفتيات على الزواج المبكر.