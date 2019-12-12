سلطان القاسمي يفتتح مهرجان الفنون الإسلامية

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح أمس في متحف الشارقة للفنون الدورة الـ22 لمهرجان الفنون الإسلامية تحت شعار (مدى) والذي يقام بتنظيم من دائرة الثقافة.

وتجول سموه في المعارض الـ31 المقامة في متحف الشارقة للفنون والتي ضمت مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التشكيلية والتركيبية والنحتية والجداريات والخط العربي وأعمال فنية معاصرة وغيرها من الأعمال التي تعكس روعة الفنون الإسلامية.

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة خلال جولته من القائمين على المعرض والفنانين المشاركين فيه لشرح مفصل حول الأعمال المشاركة وما تعبر عنه وما تحمله من رسالة وما تشكله من فن.

ويقوم المهرجان على محاور تاريخيّة، وجماليّة، وإنسانيّة، إذ يكشف عن المرموز التاريخيّ للفن الإسلامي العريق عن طريق استقطاب خيرة الفنّانين العالميّين، ويقدّم تجهيزات أشبه ما تكون بحلقة وصل بين ما هو قديم مغلّف بغطاء عصريّ وحداثيّ، وتذهب الدورة الحاليّة التي جاءت تحت شعار «مدى» إلى تقصي الجمال المُخبّأ في الطبيعة والكائنات والأشياء، ويمثل الشعار القدرة على منح الفنانين المخيلة والمساحة الواسعة على إنجاز الأعمال وفق مفهوم الفن الإسلامي.