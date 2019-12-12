«نيابة دبي» تحصل على المركز الأول في جائزة الجمعية الأمريكية للجودة

المصدر: دبي - البيان

حصلت النيابة العامة بدبي على المركز الأول في جائزة الجمعية الأمريكية للجودة (الشرق الأوسط وأفريقيا) عن فئة (الابتكار) للمؤسسات ((ASQ MEA Innovation Award كأفضل جهة لديها نظام لإدارة الابتكار يركز على بناء ثقافة وبيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار، واستعرضت النيابة العامة بدبي أبرز مبادراتها المبتكرة، وهي «مبادرة الأمر الجزائي» التي أسهمت في تسريع إجراءات التقاضي في إمارة دبي، إضافة إلى تقليل النفقات والمصاريف المرتبطة بالدعوى الجزائية.

تسلّم درع الجائزة المستشار محمد رستم المحامي العام الأول، رئيس نيابة الأسرة والأحداث، ورئيس فريق معيار الابتكار في النيابة العامة.