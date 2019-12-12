«أمن المدارس» لشرطة دبي تعزز قيمة التسامح بين الطلبة

المصدر: دبي - البيان

قدم مركز شرطة المرقبات محاضرة حول تعزيز قيمة التسامح، استهدف من خلالها طلبة روضة الورود الصغيرة في دبي، في عام التسامح 2019، وضمن إطار مبادرة «أمن المدارس» لشرطة دبي الرامية إلى توفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.

وقدمت المحاضرة العريف أول منال عبد الرحيم من مركز شرطة المرقبات، التي أكدت في حديثها للطلبة أهمية التحلي بالقيم الإنسانية النبيلة، وتقبل الآخر على اختلاف فكره وثقافته وعقيدته.

وتم على هامش المحاضرة تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والتعليمية للطلبة، وتوزيع هدايا قيمة عليهم، إلى جانب مشاركة إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، بشخصية الشرطي «منصور»، وقدمت المدربة وضحى أنور عرضاً للدمى. وأكدت حرص شرطة دبي على توعية الطلبة وتثقيفهم.