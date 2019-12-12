شرطة أبوظبي تكرّم منتسبي «العمليات المركزية» من أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّم قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي أصحاب الهمم العاملين لدى القطاع، بمناسبة اليوم العالمي لأصحاب الهمم، وتقديراً لهذه الفئة وجهودها في العطاء.

ونظّم القطاع احتفالية بالمناسبة بالتعاون مع وزارة الداخلية، بحضور العميد سهيل سعيد الخييلي، مدير القطاع، ومديري المديريات والإدارات والمنتسبين، وذلك لتأكيد دعم أصحاب الهمم وتعزيز جهودهم في مسيرة البناء، باعتبارهم شركاء في التنمية.

وتضمنت الفعالية محاضرتين تحدثت في الأولى الملازم فاطمة الكعبي عن حقوق أصحاب الهمم، وجهود الإمارات في الانضمام للاتفاقيات الدولية الناظمة لذلك، وآلية الرقابة الدولية في حماية حقوق هذه الفئة.