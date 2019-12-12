تكريم المميزين والمتعاونين بشرطة الدقداقة برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

شهد العميد عبد الله خميس الحديدي، نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، الحفل السنوي لتكريم المتميزين 2019 بمركز شرطة الدقداقة الشامل، الذي شمل 90 مكرماً بحضور العقيد طلال الشال نائب مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والعقيد قضيب عبد الله الزعابي نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، والمقدم فهد حسن الحداد رئيس مركز شرطة الدقداقة الشامل، وضباط المركز المتقاعدين، ورؤساء المركز السابقين، وموظفي المركز، والمتعاونين.

حيث كرم العميد عبد الله الحديدي، كافة المتقاعدين الذين عملوا بمرتب مركز شرطة الدقداقة الشامل، على مدى عدة أعوام سابقة، قدموا خلالها جميل صنعهم بعطاء لامحدود دون كلل أو ملل، كما كرم رؤساء المركز السابقين، والمنتسبين المتميزين بالمركز خلال العام الجاري.