التزام باستقبال الحالات الطارئة

المصدر: أبوظبي - البيان

جددت دائرة الصحة أبوظبي ضرورة التزام جميع المنشآت الصحية العاملة في الإمارة ومزودي الخدمات الصحية في استقبال وعلاج جميع الحالات الصحية الطارئة إلى أن تستقر حالة المريض، وذلك تماشياً مع السياسات الصادرة عن الدائرة سابقاً، كما يحظر بتاتاً رفض استقبال أو علاج أي حالة طارئة لعدم توفر أو سريان صلاحية بطاقة التأمين الصحي للمريض.

وأكدت الدائرة أهمية التنسيق بين المنشآت الصحية عند تحويل المريض من منشأة إلى أخرى من خلال التأكد من أن قسم الطوارئ في المستشفى المحول إليها المريض على استعداد لاستقبال الحالة المرضية المعنية، بالإضافة إلى التأكد من توفر الطاقة الاستيعابية اللازمة لاستقبال المرضى.