«بيت الخير» تنفق 2.3 مليون درهم على أصحاب الهمم

المصدر: دبي - وام

أعلنت «بيت الخير» أن عدد أصحاب الهمم الذين ترعاهم شهرياً بلغ 65 حالة أنفقت عليهم حتى نهاية نوفمبر الماضي 1270900 درهم، بالإضافة إلى مساعدة 106 حالات طارئة بمبلغ مليون و88 ألفاً و272 درهماً، ليصل إجمالي ما أنفقته الجمعية على أصحاب الهمم حتى نهاية نوفمبر الماضي مليونين و359 ألفاً 172 درهماً.

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وقالت بمناسبة اليوم العالمي لأصحاب الهمم: «إنها خصصت مشروعين لأصحاب الهمم، الأول يدخل ضمن برامج التكافل المجتمعي، ويسمى «مشروع الدعم الشهري لأسر أصحاب الهمم»، والمشروع الآخر يدخل ضمن برامج الإسعاد، ويسمى «مشروع إسعاد أصحاب الهمم»، ويتضمن تقديم الدعم المالي والمعنوي في المناسبات الاجتماعية والمواسم والأعياد، كما يستفيد من المشاريع الأخرى ذات البعد الاجتماعي كمشروع التعليم».

وأكدت نهلة الأحمد مدير شؤون المراكز في الجمعية رئيس لجنة أصحاب الهمم: «إن الجمعية تولي أصحاب الهمم عناية خاصة في ظل قيادة رشيدة تحرص على تقديم كل أشكال الدعم لهذه الفئة، وتذليل الظروف والتحديات من أجل أن يصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع».