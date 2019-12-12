الشارقة تنجز طرقاً بـ3 ملايين درهم في كلية التقنية

المصدر: الشارقة - البيان

كشف المهندس يوسف صالح السويجي، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، عن إنجاز مجموعة من الطرق الداخلية مع إدخال بعض التحسينات على الطرق القائمة في كلية التقنية العليا للطالبات بالمدينة الجامعية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين درهم.

وقال إن المشروع جاء استكمالاً لخطة مشاريع الطرق التي وضعتها الهيئة للعام الجاري، الرامية لرفع كفاءة البنية التحتية وإقامة شبكات طرق حديثة ومتطورة، تلبي احتياجات الجميع. من جانبها ذكرت المهندسة فاطمة الكتبي، مدير إدارة مشاريع الطرق في الهيئة، أن المشروع تضمن إنشاء مجموعة من الطرق الداخلية المفردة مع إدخال بعض التحسينات للطرق القائمة في كلية التقنية العليا للطالبات.