«إقامة دبي» تنظّم ملتقى المنار 16 الجاري

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن انطلاق فعاليات ملتقى المنار في نسخته العاشرة تحت شعار «نحو القمم مع أصحاب الهمم» الذي سينطلق الاثنين المقبل، 16 من ديسمبر الجاري في فندق جراند حياة دبي - قاعة الأميرة، بمشاركة نخبة من الشخصيات الاجتماعية والأكاديمية والإعلامية.

ويأتي تنظيم ملتقى المنار الذي يقام سنوياً ضمن جهود إقامة دبي الهادفة إلى تمكين أصحاب الهمم ودمجهم بالمجتمع، وتحقيقاً لتوجهات القيادة الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة دولة صديقة لأصحاب الهمم بحلول عام 2020.

ويهدف الملتقى للالتقاء بنخبة من الخبراء والمشاركين من أصحاب الهمم للتعرف على أفضل المجالات التي تهم هذه الفئة، بالإضافة إلى تعريف المجتمع بكيفية التعامل معهم لضمان دمجهم في كافة الجوانب للارتقاء بمسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

وسيستضيف الملتقى هذا العام مشاركة مميزة من مملكة البحرين الشقيقة حول تجربتها في مجال الإعاقة البصرية.