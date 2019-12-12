«أبوظبي القضائية» تثري الفكر القانوني لقضاة محكمة التنفيذ

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت أكاديمية أبوظبي القضائية، في مقرها بمبنى دائرة القضاء الجديد في أبوظبي، الدورة التنشيطية الثانية والثالثة لقضاة محكمة التنفيذ في أبوظبي. وتأتي هذه الدورات التي تقام بإشراف إدارة التفتيش القضائي في دائرة القضاء بأبوظبي، في إطار جهود الدائرة نحو تجويد الأحكام وصولاً إلى أرقى الممارسات العالمية، من خلال التدريب والتطوير المستمر لأعضاء السلطة القضائية، ومواكبة المتغيرات والتطورات على مختلف الصعد.

وأكدت إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء أهمية إقامة هذه الدورات التنشيطية للقضاة وأعوانهم، لدورها في إثراء الفكر القانوني القضائي من خلال تبادل الآراء والنقاشات حول أهم الممارسات والإشكاليات المتعلقة بالموضوعات المطروحة، مما يعزز تبادل الخبرات ونقل المعرفة، وتوحيد الرؤى بين القضاة، وصولاً إلى أفضل الممارسات القضائية وتحقيق الريادة لعدالة ناجزة عالمية الجودة.

من جهتها، أوضحت أكاديمية أبوظبي القضائية أن الدورتين تواصلتا على مدى يومين، وناقشتا عدداً من المحاور، أهمها: أعمال قاضي التنفيذ وسلطته التقديرية في ضوء قانون الإجراءات المدنية، ومنازعات التنفيذ من حيث ماهيتها وأنواعها، مع مناقشة تطبيقات من واقع العمل القضائي.