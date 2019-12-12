تنفيذ مشروع «بازارات» في مدينتي زايد وغياثي

المصدر: الظفرة - وام

تنفّذ بلدية منطقة الظفرة مشروع أسواق «بازارات» في مدينتي زايد وغياثي. وبلغت نسبة الإنجاز بسوق «بازار» مدينة زايد نحو 50%، ومن المتوقع إنجازه بداية العام المقبل 2020، بالتعاون والشراكة مع شركة المارينا للاستثمار، بينما بلغت نسبة الإنجاز بسوق «بازار» مدينة غياثي نحو 70%، ومن المتوقع إنجازه نهاية العام الحالي 2019، بالتعاون والشراكة مع الشركة العربية للنقل والمقاولات.

وتبلغ مساحة كل سوق «بازار» نحو 2550 متراً مربعاً، ويقع سوق مدينة زايد بصناعية مدينة زايد C1 شرق 19، بينما يقع سوق مدينة غياثي بصناعية غياثي C1. وتبلغ منصات العرض في كل سوق 40 منصة يمكن استخدامها لعرض البضائع، إضافة إلى توفير المرافق الخدمية.

ويهدف المشروع إلى توفير أماكن تسوق متنوعة للسكان، والإسهام في دعم متطلبات التنمية الشاملة بالمنطقة، وتشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، من أجل الارتقاء بجودة الحياة، والحد من ظاهرة الباعة الجائلين غير المرخصين، إلى جانب فتح المجال أمام أصحاب الحرف من العمال والباعة الراغبين في ممارسة التجارة والاستثمار بالأسواق والاستفادة من خدماتها.