علاج الحالات الطارئة بغض النظر عن توافر التأمين الصحي بأبوظبي

المصدر: وام

أكدت دائرة الصحة - أبوظبي ضرورة التزام جميع المنشآت الصحية العاملة في الإمارة ومزودي الخدمات الصحية باستقبال وعلاج جميع الحالات الصحية الطارئة إلى أن تستقر حالة المريض، وذلك تماشيا مع السياسات الصادرة عن الدائرة سابقاً، كما يحظر بتاتاً رفض استقبال أو علاج أي حالة طارئة لعدم توفر أو سريان صلاحية بطاقة التأمين الصحي للمريض.

كما أكدت الدائرة أهمية التنسيق بين المنشآت الصحية عند تحويل المريض من منشأة إلى أخرى من خلال التأكد من أن قسم الطوارئ في المستشفى المحول إليها المريض على استعداد لاستقبال الحالة المرضية المعنية، بالإضافة إلى التأكد من توفر الطاقة الاستيعابية اللازمة لاستقبال المرضى.

ودعت الدائرة المنشآت الصحية إلى التواصل مباشرة مع قسم العمليات في الدائرة في حال تبين عدم توفر سرير شاغر في المستشفى المحول إليها المريض.

وأوضحت الدائرة أن المنشأة الصحية التي لا تلتزم بما ورد في التعميم تتحمل مسؤولية ذلك وتكون عرضة للمساءلة القانونية وفقاً لما تنص عليه اللوائح والقوانين المعمول بها.

يذكر أن دائرة الصحة كانت قد أعلنت عن إطلاق مركز اتصال "استجابة" التي تمكن المرضى المتواجدين في المنشآت الصحية في الإمارة من الحصول على الدعم والمساندة من مركز قيادة العمليات الطبية التابع للدائرة، وذلك عبر الرقم المجاني 8001717، للحصول على الخدمات العاجلة والإجابة عن أي استفسارات طارئة متعلقة بجملة من احتياجات الطوارئ بما في ذلك إجراء فحص طبي تشخيصي ضروري، أو توفير سرير طبي من الأسرة الحرجة في القطاع الصحي أو الحصول على تخصص طبي حرج أو نادر، أو فصيلة دم نادرة وغيرها من الاحتياجات الطارئة للمرضى المتواجدين في المنشآت الصحية في الإمارة.