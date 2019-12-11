«صحة دبي» تشدد على ضرورة مصداقية الإعلانات الطبية

المصدر: دبي - البيان

أكد الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، أن الهيئة أصدرت اللائحة الإرشادية بشأن المحتوى الإعلامي للإعلانات الصحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في شهر سبتمبر الماضي استهدفت جميع المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين المرخصين من قبل الهيئة، ولفت إلى أنه نظراً لانتشار الإعلانات والترويج للخدمات الصحية عبر قنوات التواصل الاجتماعي والتي تؤثر بشكل مباشر على المجتمع وأفراده، فقد برزت الحاجة إلى ضرورة ضمان مصداقية المحتوى الإعلامي بما يضمن سلامة المضمون وتوافقه مع عادات وتقاليد دولة الإمارات.

وقال الدكتور الملا: حرصت اللائحة الجديدة على ضمان التزام المنشآت الصحية والأفراد المهنيين في تناول مضمون ومحتوى الإعلانات الصحية عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وذلك بتعزيز القيم الأخلاقية ومصداقية مصادر المعلومات للمريض أو المتلقي للرسالة حتى يتمكن من اتخاذ القرار السليم للعلاج.

وأكد أن اللائحة تتضمن إرشادات عدة منها الابتعاد عن تجريح طبيب أو مهني آخر في مواقع التواصل، وعدم الاعتماد على المعلومات المغلوطة، واعتمدنا على القوانين الاتحادية في هذا الشأن، وآراء المهنيين، بهدف توجيه المهنيين الصحيين للممارسة الأفضل في مواقع التواصل والتشجيع على السياحة العلاجية.