بلدية دبي تطلق بطاقة "بنيان" المجانية للتخفيضات

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت بلدية دبي بطاقة "بنيان" تحت شعار "نبني السعادة لحياة أفضل"، لجميع مواطني الدولة من سن 18 سنة وما فوق، والتي تحقق السعادة لهم عبر مزايا وخصومات وعروض متنوعة في الحصول على احتياجاتهم من مواد البناء وتجهيزات المنزل.

وقالت منال عبيد بن يعروف، مدير إدارة علاقات المتعاملين والشركاء ببلدية دبي، إن هذه المبادرة البناّءة والتي أثمر عنها إهداء بطاقة "بنيان" إلى كافة مواطني الدولة، بدون رسوم، هي خدمة جديدة وقيمة مضافة من الخدمات التي نقدمها للمتعاملين من أفراد المجتمع، مما يزيد من رضاهم عن الخدمة ويحقق لهم السعادة، وهذا من شأنه ترسيخ مقومات وأسباب السعادة لأبناء الوطن، ومضاعفة العمل وزيادة الإنتاجية، من أجل الحفاظ على ركائز التقدم والتنمية في بلادنا، وهو ما يحقق إنجازات تضمن الريادة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وأكدت أن هذه البطاقة إنما تعكس اهتمام الدائرة وحرصها على نشر ثقافة السعادة خارج محيط بيئتها الداخلية، بما يرسخ القيم المؤسسية الجوهرية في مختلف بيئات العمل، ويعزز الولاء، ويغرس الروح الإيجابية ويحفز على الإنتاجية والتميز، ويحقق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين.

وقالت مدير إدارة علاقات المتعاملين والشركاء ببلدية دبي، إنهم يتطلعون لهذه التجربة المتميزة التي تعزز جودة الحياة، وتدفع بعجلة التنمية والإنتاجية إلى الأمام، نظرا لانعكاسها الإيجابي على مواطني الدولة، مؤكدة أن الإنسان السعيد هو الأقدر على العمل والإنتاج والمشاركة الإيجابية، مثمنة جهود البلدية الحثيثة والاهتمام الذي توليه لإسعاد المجتمع. حيث تعتبر البطاقة نقلة نوعية وأساسية في سعي البلدية لإسعاد المواطنين، لاسيما أن البطاقة تشمل الشخص وأقاربه، ممثلين بالزوج والزوجة والأب والأم والأبناء، مع العلم بأن الفريق المسؤول عن هذا المشروع ببلدية دبي يواصل العمل بجد لاستقطاب أفضل العروض من مختلف الجهات، خاصة تلك التي تتعلق بكل مستلزمات المنزل والبناء، والحصول على

خصومات جيدة لكل من يمتلك البطاقة.

الجدير بالذكر، أنه يمكن الحصول على البطاقة من مراكز بلدية دبي (الطوار، المنارة، الكفاف، حتا)، وبضغطة زر، حيث إنها مربوطة ببطاقة الهوية، ويجب الإشارة إلى أن هذه البطاقة هي الأولى والتي تمنح لكل مواطن من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فوق ال 18 سنة من دون أي مقابل مادي، وتغطي كافة شرائح المواطنين، سواء كان موظف أو متقاعد أو كبار المواطنين أو ذوي الهمم، والبطاقة سيتم منحها لكل من يطلبها من كافة المواطنين لتسهيل شراء احتياجاتهم من مواد البناء وتجهيزات المنزل، وبأسعار مخفضة، ما يحقق لهم وفرا ماليا جيدا يمكنهم من الاستمتاع بحياتهم، وتعزيز جودة الحياة، علما بأن المنزل يعتبر من الاحتياجات الأساسية لتكوين أي أسرة لذا ارتأت البداية أن تدعم المواطن من خلال توفير تسهيلات وخصومات في مختلف المجالات المرتبطة باحتياجات المنزل.