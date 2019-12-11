جريان أودية رأس الخيمة وجبل جيس يسجل 9.3 درجات مئوية

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

شهدت إمارة رأس الخيمة خلال صباح اليوم هطول أمطار غزيرة، مصحوبة برياح شديدة، ساهمت في جريان الأودية والشلالات الجبلية التي حولت تلك المناطق إلى لوحة طبيعية، كما شهدت مناطق السدود ارتفاع منسوب المياه، فيما واصلت قمة جبل جيس الوجهة السياحية الطبيعية الأولى في رأس الخيمة انخفاض درجات الحرارة لتصل إلى 9.3 درجات مئوية خلال الساعة الثامنة و30 دقيقة صباح اليوم بحسب موقع المركز الوطني للأرصاد.

من جانبها حذرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، قائدي المركبات باتباع إجراءات السلامة على الطرق الداخلي والخارجية من خلال تخفيف السرعة وعدم تجاوز المركبات الأخرى مع ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والقيادة بحذر شديد على الطرقات المغمورة بالمياه لمنع وقوع الانزلاق للمركبة وعدم السيطرة عليها، مؤكدة عدم المجازفة بالوقوف في مجارى الأودية وترك مسافة أمان كافية خشية انهيار الحواف الجانبية للمجرى خلال جريان المياه.

من جانبه أكد أحمد حمد الشحي مستشار الخدمات العامة بدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، مشرف عام فريق طوارئ الأمطار، أن غرفة الطوارئ بالدائرة تعمل على مدار الساعة عبر الرقم المجاني 8008118، لتلقي البلاغات الخاصة بتجمع المياه أمام المساكن أو على الطرق، وغيرها من البلاغات.