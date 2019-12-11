اتفاقيتان للرعاية الاستراتيجية والشراكة ضمن «دبي لإدارة المشاريع»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اتفاقيتين منفصلتين، الأولى يتم بموجبها رعاية استراتيجية من شركة أرامكو السعودية لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع بدورته الـ 6، والثانية مع جمعية إدارة المشاريع البريطانية «APM» لدخولها شريكاً في المنتدى.

وقّع الاتفاقيتين عن الهيئة موزة سعيد المري، مدير إدارة تنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات ورئيس اللجنة المُنظِمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، وعن «أرامكو» فهد العمّاري، المدير العام لإدارة المشاريع في الشركة، وعن جمعية إدارة المشاريع روبيكا فوكس، مديرة العضويات في الجمعية.

وعبّرت موزة سعيد المري عن سعادتها بالرعاية الاستراتيجية من شركة أرامكو، كونها تعكس متانة العلاقات مع شركة أرامكو السعودية، وما تتمتع به من تعاون استراتيجي على مختلف الأصعدة، وآفاق واسعة تعزز المشهد الاقتصادي على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، خاصة في ظل ما تتسم به الشركة من ثقل عالمي وما تمتلكه من مصافٍ وناقلات نفط ومراكز بحوث في مختلف أنحاء العالم، وكوادر وظيفية تصل إلى 65 ألف موظف.

كما أبدت موزة سعيد المري اعتزازها بشراكة جمعية إدارة المشاريع، التي سوف تسفر عن تبادل الخبرات والمعارف والخدمات على مختلف الصُعد، مؤكدة أن الاتفاقيتين تعكسان المستوى الذي وصل إليه منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع بقدرته على استقطاب رعايات وشراكات نوعية وخبرات مشهود لها في قطاع المال والأعمال.

ومن جانبه، قال فهد العمّاري: «يسعدنا أن نسهم برعايتنا الاستراتيجية في فعاليات المنتدى بدورته الحالية، حيث ننظر إلى هذا المنتدى كوجهة عالمية في التعرف إلى أفضل الأفكار المبتكرة والمبدعة في إدارة المشاريع، خاصة أن شركة أرامكو لديها خبرة مشهود لها عالمياً في هذا المجال، وأن رعايتنا تنطلق من الجدارة الدولية التي يحظى بها المنتدى، وما يمتلكه من قدرات استطاعت اجتذاب الأنظار إليه على مدار دوراته الـ 5 السابقة».

وبدورها أكدت روبيكا فوكس: «أن اتفاقية الشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات سوف تسهم في دعم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، عبر تسخير خبرات الجمعية وخدماتها في هذا المجال، خاصة أن دبي تمتلك منظومة نوعية من المشاريع الضخمة».