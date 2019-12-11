برنامج دبي للتميز الحكومي يطلق 4 دورات تدريبية

المصدر: دبي - البيان

أطلق برنامج دبي للتميز الحكومي، برامج ودورات تدريبية في إطار التحضير للدورة التقييمية 2020، وذلك ضمن جهوده لتعزيز دوره كأداة قوية لترسيخ التميّز في العمل الحكومي وضمان التركيز على المخرجات وتحقيق الكفاءة والفعالية في العمل الحكومي، وأعلن البرنامج عن انطلاق 4 دورات وبرامج تدريبية ضمن مركز المعرفة والابتكار هي سفراء التميز الحكومي، وخبراء التميز الحكومي، وثقافة الابتكار، ونخبة التميز الحكومي، والتي تستهدف في مجملها إلى الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي إلى مستويات ريادية غير مسبوقة من التميز، بما يواكب رؤية دبي للمستقبل، ويجسّد تطلعات الإمارة لمفهوم العمل الحكومي.

منهجيات

وأكد الدكتور هزاع خلفان النعيمي المنسق العام لبرنامج دبي للتميز أن تطلعات الإمارة بشأن العمل الحكومي تتطلب تبني منهجيات عمل تعتمد على الابتكار وتواكب احتياجات المستقبل، مشيراً إلى أن الدورات والبرامج التدريبية التي يطلقها البرنامج تهدف في المقام الأول إلى مساعدة الجهات الحكومية في دبي على تحقيق الريادة المؤسسية العالمية، وبما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

سفراء التميز

تهدف الدورة التدريبية «سفراء التميز الحكومي» إلى تأهيل سفراء التميّز في الجهات الحكومية لفهم متطلبات ومعايير وآليات تقييم منظومة التميّز الحكومي، وتستهدف الدورة منسقي البرنامج وأعضاء فرق التقييم الداخلي للتميز في الجهات الحكومية، حيث تتضمن الدورة التدريبية شرحاً لآليات التقييم الذاتي الداخلي وإعداد التقارير التقييمية بناءً على ذلك، وتستمر الدورة لمدة 5 أيام خلال أسبوع واحد.

خبراء التميز

في حين تهدف الدورة التدريبية «خبراء التميز الحكومي» إلى تأهيل خبراء التميّز في الجهات الحكومية لمساعدة جهاتهم في تحقيق الريادة المؤسسية العالمية من خلال تطبيق معايير وآليات عمل منظومة التميّز الحكومي.

ثقافة الابتكار

وتهدف الدورة التدريبية «ثقافة الابتكار» إلى تعزيز وترسيخ ثقافة الابتكار في الجهات الحكومية من خلال التعرف على منهجيات عالمية وأدواتٍ عملية مبتكرة.

نخبة التميز الحكومي

صممت دورة «نخبة التميز الحكومي» لشرح متطلبات نموذج النخبة لبرنامج دبي للتميز الحكومي، والذي يتضمن معايير تقييمية للجهات التي قدمت أداءً ريادياً تفوقت من خلاله على متطلبات التميز الحكومي.

ثقافة التميّز

قال هزاع النعيمي: ترمي البرامج إلى نشر ثقافة التميّز والابتكار والريادة المؤسسية في الجهات الحكومية، وتعريف الموظفين بآليات عمل منظومة التميّز الحكومي، فيما سيحظى المشاركون بفرصة قيادة مشاريع التطوير والريادة المؤسسية في الجهة الحكومية، وبما يدفع باتجاه تحقيق الريادة العالمية.