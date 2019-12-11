وزارة تنمية المجتمع تكشف تفاصيل «مرح الشتاء»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة تنمية المجتمع تفاصيل برنامج «مرح الشتاء» في مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لها والمنتشرة على مستوى الدولة، والتي تتضمن جملة من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف الأسرة والأبناء تحت مظلة تعزيز التواصل والترابط الأسري، واستغلال أوقات الفراغ لدى الأسر والأبناء في مناشط مفيدة وفعاليات هادفة تحفّز العطاء والإبداع.

وتستمر فعاليات برنامج مرح الشتاء لمدة أسبوعين خلال الفترة من 15 إلى 26 ديسمبر الجاري تحت شعار «أبدع واستمتع» وذلك بالتزامن مع إجازة الأبناء في الشتاء.

5 محاور

ويرتكز البرنامج على 5 محاور رئيسية، تتكامل في تحقيقها مجموعة ورش عمل ومبادرات ترفيهية إبداعية، وهذه المحاور هي: التخطيط المالي للأسرة والأبناء، وتعزيز السنع عبر فعاليات «مشغل الخلية»، وإتاحة الفرصة للأبناء وأولياء الأمور للقيام بمزيد من الفرص التطوعية، ودعم دمج وتمكين أصحاب الهمم، وأخيراً تحفيز مشاركة وترابط جميع أفراد الأسرة في أجواء اجتماعية تنموية إيجابية ومحفزة.

وتقام الأنشطة الشتوية في 8 مراكز للتنمية الاجتماعية: بدبي، والشارقة «البطائح»، وعجمان، والفجيرة، وأم القيوين، ورأس الخيمة، وخورفكان، ودبا الفجيرة، فيما سيتم دمج مركزي جلفار مع رأس الخيمة، وكلباء مع الفجيرة لتنظيم فعاليات تنموية واجتماعية مشتركة، تتضمن أنشطة موجّهة بإيجابية، بما يُعزز التماسك الأسري ويحفز السلوك الابتكاري الإبداعي للأبناء.

وقد سعت الوزارة إلى تعميم فعاليات برنامج مرح الشتاء عبر مراكز التنمية على مختلف إمارات ومناطق الدولة.

دعم الابتكار

وأكدت حصة تهلك، وكيلة وزارة تنمية المجتمع المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، أن برنامج «مرح الشتاء» في مراكز التنمية الاجتماعية يسعى إلى دعم الابتكار والإبداع لدى الأبناء، وتجسيد علاقات أسرية في بيئة مثالية، مشيرة إلى حرص الوزارة على تجديد حيوية الأسرة والمجتمع في مختلف الفصول، ومنحهم مزيداً من الفرص الترفيهية والتنموية والإبداعية لتأكيد قيمة التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، بالإبداع والروح الإيجابية.

ويوفّر برنامج «مرح الشتاء» مبادرات نوعية منها «رياضة اليوغا التحفيزية» التي تتيح للأطفال من 6 سنوات فما فوق الاستمتاع بجلسة يوغا صحية، وورشة «فن الماندالا» وهي نوع من الفن الذي يمنح الأطفال من عمر 6 أعوام فما فوق إلى جانب ذويهم، فرصة إنتاج قطعاً فنية على السيراميك من خلال تقنية التنقيط. أما ورشة «تصميم منزل أحلامك» فهي فكرة إبداعية موجهة للأسرة، إذ سيقوم الأطفال بتصميم وإنشاء منزل أحلامهم بمشاركة أفراد أسرتهم.

وتتضمن الفعاليات أيضاً ورشة «صنع خريطة ذهنية» التي يديرها مختصون في تعليم الأطفال والشباب من عمر 15 عاماً فما فوق، بمشاركة أصحاب الهمم، كيفية التعبير عن أفكارهم من خلال رسم الخرائط الذهنية. أما ورشة «تشكيل الورق على الفن المعماري»، فهي تتيح للأطفال من عمر 12 عاماً فما فوق، فرصة استكشاف كيف يمكنهم إنشاء أشكال هندسية معمارية من خلال أسلوب النمط والطي.

حلول ترفيهية

وتقدم الورش اليومية التي تحتضنها المراكز على مستوى الدولة، حلولاً ترفيهية نوعية تُنمّي الحس الإبداعي التشاركي، وهي تستوعب 30 طالباً وطالبة بحد أقصى لكل ورشة، ومتاحة للجميع من مختلف الجنسيات مقابل رسوم مالية رمزية.