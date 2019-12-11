«كهرباء دبي»: 350.000 متعامل في «نهجي المستدام»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن وصول عدد المشتركين في برنامج «نهجي المستدام» منذ إطلاقه في أكتوبر 2018 وحتى الآن إلى أكثر من 350.000 متعامل من فئة العملاء السكنيين. ويهدف البرنامج إلى تشجيع المتعاملين على ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، والمساهمة في تقليل البصمة الكربونية.

الأول من نوعه

ومن خلال البرنامج الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، يمكن للمتعاملين في القطاع السكني مقارنة متوسط استهلاكهم الشهري للكهرباء والمياه مع متوسط استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية بهدف تشجيعهم على اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على بيانات ومعلومات محدثة تسمح لهم بمقارنة استهلاكهم الشهري للكهرباء والمياه مع البيوت المماثلة والبيوت ذات الكفاءة العالية في منطقتهم، وبالتالي تشجيع التنافس الإيجابي بين المتعاملين لترشيد الاستهلاك وتقليل البصمة الكربونية.

استجابة

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تسعدنا استجابة متعاملي هيئة كهرباء ومياه دبي مع مبادراتنا وبرامجنا وأنشطتنا التوعوية المبتكرة الهادفة إلى إشراك جميع المتعاملين وأفراد المجتمع في ترسيخ دعائم التنمية المستدامة في دبي، ومساعدتهم على المساهمة بشكل فاعل في دعم وتنفيذ استراتيجيات دبي الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية.

وتعزز هذه المبادرات التي ننظمها على مدار العام جهودنا لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتهدف إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وأن تكون الإمارة في المرتبة الأولى عالمياً بين المدن الأقل في البصمة الكربونية، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه، والتي تهدف إلى تخفيض الطلب بنسبة 30% بحلول 2030».