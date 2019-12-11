محمد بن راشد: الأخوة الخليجية ستبقى

المصدر: الرياض ـ وام

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أعمال القمة الـ40 لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انعقدت أمس في الرياض.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد وصل والوفد المرافق إلى الرياض بعد ظهر أمس للمشاركة في أعمال القمة.

وكان في استقبال سموه والوفد المرافق ــ في قاعدة الملك سلمان بن عبدالعزيز الجوية بالرياض - خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وعدد من كبار المسؤولين السعوديين من مدنيين وعسكريين.

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه في «تويتر» صوراً تجمع سموه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية مدوناً: «مع أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال مشاركتنا في قمة مجلس التعاون بالرياض.. مجلس التعاون سيبقى.. والأخوة الخليجية ستبقى.. لأنها ضمانة عربية للمستقبل.. وأمل المنطقة في أن نكون جزءاً من صناعة وصياغة مستقبل العالم».

حرس الشرف

وعقب نزول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من على سلم الطائرة استعرض ثلة من حرس الشرف أدت التحية إلى سموه ثم عانق أخاه خادم الحرمين الشريفين الذي رحب بسموه والوفد المرافق في بلده الثاني.

ويرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وفد يضم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.