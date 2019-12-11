«مؤتمر الحد من الجريمة» يناقش آلية تصدي المجتمع للمجرمين

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

ناقشت جلسات اليوم الختامي للمؤتمر الدولي للحد من الجريمة دور المجتمعات في مواجهة الجريمة وأهمية تطويرها للتصدي للأساليب المبتكرة التي يلجأ إليها المجرمون، كما ناقشت الجلسات أساليب غسيل الأموال وتهريب الأموال السائبة والعمليات التجارية لغسل النقود.

والمؤتمر هو الأول من نوعه في المنطقة وقد عقد على مدار يومين بتنظيم من القيادة العامة لشرطة دبي وبالتعاون مع «جريت مايندز» للمؤتمرات والمعارض، في فندق انتركونتننتال فستيفال سيتي دبي.

أفضل الممارسات

وتطرقت جلسات المؤتمر التي شهدها اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي إلى مجموعة من المواضيع والحلقات والجلسات النقاشية، حيث قدم توم مكاي، رئيس الجمعية الدولية لممارسي منع الجريمة «أي أس سي بي بي» مدير«مركز التخطيط المبني على السلوك في كندا، محاضرة بعنوان «تطوير مجتمعات قادرة على مواجهة الجريمة...أكاديمية واحدة في وقت واحد»

5 مواضيع

وفي حلقات الابتكار الإلكتروني، وبعنوان»السلامة العامة«، ناقش المؤتمر 5 مواضيع متنوعة، حيث قدم العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، عرضاً عن مشروع عيون في شرطة دبي، واستعرض مروان فضل، المدير الفني لنظم المعلومات الجغرافية، شركة سبيس إماجنينغ ميدل ايست، دراسة حالة عن التنبؤ بالجريمة في دبي، وقدم إيهار بايارينكا، نائب رئيس مجموعة الابتكار الصناعي، عرضاً بعنوان«دليل هوية الهاتف».

الشراكة

وألقى مساعد رئيس جيفري مادري، ضابط قيادي باترول بورو، شمال بروكلين، قسم شرطة مدينة نيويورك، محاضرة»الحد من الجريمة»، وناقش تشارلز تشين، مدير إدارة الشراكة المجتمعية، قيادة شرطة سنغافورة، موضوع الشراكة بين الشرطة والمجتمع في سنغافورة، بينما استعرض القائد العام مارك مكوان، رئيس قسم الحد من الجريمة، دائرة شرطة العاصمة لندن، دراسة حالة حملة «كن آمناً» لشرطة العاصمة لندن، واختتم الجلسات النقاشية في المؤتمر بجلسة حملت عنوان»الهجمات الإلكترونية على أجهزة الصراف الآلي 2016-2018 قدمها هيكتور رودريغيز، مسؤول المخاطر الإقليمي، أوروبا الوسطى والشرقية، الشرق الأوسط وأفريقيا، شركة فيزا إنك.

ورش العمل

وعلى هامش جلسات المنتدى نُظمت ورشتا عمل؛ ناقشت الأولى غسيل الأموال وتهريب الأموال السائبة والعمليات التجارية لغسل النقود، قدمها كريس ماذرز، وتضمنت كشف ممارسات غسيل الأموال ومكافحتها والتحقيق فيها.

تفاعل

شاركت القيادة العامة لشرطة عجمان في فعاليات المؤتمر، وتحدث المقدم غيث خليفة الكعبي رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل خلال مشاركته بورقة العمل عن دور القيادة العامة لشرطة عجمان في مكافحة جرائم الملكية الفكرية، حيث استعرض أنواع السلع غير المشروعة، والإجراءات التي تتخذها شرطة عجمان لمكافحة جرائم الملكية الفكرية من لحظة استقبال البلاغ إلى معاينة البضائع المقلدة في مختبرات جنائية خاصة.