«العدل» تستهدف المرتبة 25 في «سيادة القانون» 2021

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أكدت وزارة العدل بأنها تعكف وفقاً لاستراتيجيتها ومشروعاتها على رفع مؤشرات سيادة القانون والارتقاء بمركز دولة الإمارات من 44 عالمياً في عام 2018 إلى المرتبة 25 بحلول عام 2021.

جاء ذلك خلال حفل «ملتقى الشركاء» الذي نظمته الوزارة، أمس، لتكريم أبرز الشركاء الاستراتيجيين الذين كان لهم دور هام في إنجاح الخطة الاستراتيجية للوزارة، والذي أقيم برعاية معالي سلطان سعيد البادي، وزير العدل، بمسرح الوزارة في أبوظبي، وبحضور سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل الوزارة، وجاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي، وعبد الله الماجد الوكيل المساعد للخدمات المساندة، وعبيد سلطان الظاهري الوكيل المساعد للشئون الفنية والتعاون الدولي، وعدد من قيادات الوزارة ورؤساء المحاكم والنيابات وأعضاء السلطة القضائية، وممثلي الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية، ووسائل الإعلام المكرمين.

إنجازات ومشاريع

واستعرضت الوزارة عبر شاشة عرض الحفل، حزمة من أهم إنجازاتها والمشاريع التي نفذتها خلال العام الجاري، وأفادت أنه «كان لمحور العدل وتحقيقه وحفظ الحقوق والحريات مساحة كبيرة في وجدان ورؤى قادة دولة الإمارات وأخذ القضاء بصفته إحدى سلطات الدولة الثلاث مكانته المميزة باستقلاله ونزاهته وجودة مخرجاته كأحد أسس الحكم الرشيد».

51 مشروعاً

ونوهت الوزارة إلى أنه تنفيذاً لتلك الرؤية أطلقت الوزارة أكثر من 51 مشروعاً استراتيجياً يرتبط جلها بالتكامل والعمل الحكومي المشترك، أهمها مشروع التنفيذ الإلكتروني المباشر للأحكام والقرارات والإنابات القضائية، مشروع المرصد القانوني، مشروع المبادئ القضائية الموحدة، توحيد نظام محاكم المطالبات الصغرى، مشروع تأسيس مركز الابتكار القضائي.