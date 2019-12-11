«التنمية الاجتماعية» و«إرادة» تدعمان المتعافين من التعاطي ببرامج نوعية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

وقعت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة مذكرة تفاهم مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، والتي تنص على تعاون الطرفين في تعزيز فرص التعاون والتنسيق المباشر للمتعافين المنتسبين لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي والاستفادة القصوى من الخبراء والمختصين في المركز لطرح محاضرات توعوية وفعاليات مجتمعية في مجال الإدمان والتعافي منه بمقر جمعية الإمارات.

وقع المذكرة خلف سالم بن عنبر نائب الرئيس مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، وعبد الله محمد الأنصاري مدير إدارة الأبحاث الاجتماعية وبحضور عدد من الطاقم الإداري من الجهتين.

وأوضح خلف بن عنبر، أن توقيع مذكرة التفاهم مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل يأتي ترجمة حية لسعي إدارة الجمعية المتواصل نحو التميز في خدمة المجتمع على أسس علمية وحضارية، والانفتاح الواسع على فئات مستهدفة جديدة، لافتاً إلى أن التعاون يشمل تقديم محاضرات لأفراد المجتمع وخاصة فئة الشباب التي تستهدفها الجمعية من خلال برامجها السنوية لحمايتهم وضمان بناء أجيال سليمة آمنة متعلمة ومسؤولة.

وقال عبد الله الأنصاري: إن توقيع الاتفاقية يتيح سهولة تبادل المعرفة وتوافق البيانات مع جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية على كافة المستويات، وتعزيز مجالات التعاون فيما بيننا بما يحقق المنفعة المتبادلة وتقديم الخدمات لجميع الأطراف، لافتاً إلى أن هذا التعاون يشكل المبادرة الأحدث ضمن سلسلة من المبادرات والشراكات التي تنظمها الجمعية التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام.