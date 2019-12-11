شرطة رأس الخيمة تناقش تعزيز زمن سرعة الاستجابة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ترأس العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس الفريق التنفيذي للمؤشر الوطني لسرعة الاستجابة لحالات الطوارئ، ورشة عصف ذهني حول تعزيز زمن سرعة الاستجابة، بحضور العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، والعميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات، وعدد من ضباط الشرطة، وذلك بناءً على توصيات اللجنة العُليا لزمن الاستجابة.

وشهدت الورشة، مناقشة الصعوبات والمشاكل والتحديات التي تؤثر سلباً على زمن سرعة الاستجابة، وتم تقديم وطرح العديد من المقترحات والحلول الابتكارية لحل جميع المعوقات التي قد تحول دون تحقيق سرعة الاستجابة، والأخذ بمفاهيم الابتكار لتحقيق مستقبل ابتكاري متميز يكفل الارتقاء بمستوى سرعة الاستجابة.

في ختام ورشة العصف الذهني، أكد العميد عبد الله خميس الحديدي، أهمية تزويد المعنيين بزمن الاستجابة بالمزيد من الدورات والورش التي تعزز المعرفة والخبرات اللازمة.