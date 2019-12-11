زكي نسيبة يبحث التعاون مع سفيري تايلاند ولكسمبورغ

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، ظهر أمس، وورافوث بوابينيا، سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، بمكتبه في الديوان العام لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وتم خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بدعم وتطوير التعاون بين دولة الإمارات ومملكة تايلاند في المجال الثقافي. وأشار معالي زكي نسيبة إلى رغبة الدولة في تعزيز تعاونها الفني والثقافي مع مملكة تايلاند ودول الآسيان التي تعتبر شريكاً مهماً لدولة الإمارات. وأعرب السفير بوابينيا عن رغبة بلاده في دعم وتعزيز التعاون في مجال الثقافة والسياحة مع دولة الإمارات.

كما استقبل معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، صباح أمس، إليزابيث كارد يسو، سفيرة لكسمبورغ لدى الدولة، بمكتبه في الديوان العام لوزارة الخارجية والتعاون الدولي. ورحّب معالي الوزير بالسفيرة، مشيداً بالجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات ودوقية لكسمبورغ في المجالات الثقافية.

وذكر معالي الوزير أنه يمكن الاستفادة من برنامجي «فن أبوظبي» و«فن دبي»، لخلق فرصة للحوار والتبادل الثقافي بين البلدين. كما أشار إلى أهمية مناقشة وتبادل الأفكار والرؤى في المجالات الثقافية لتعزيز التعاون الثقافي.

من جانبها، نوهت السفيرة بالعلاقات القوية التي تربط الإمارات العربية المتحدة ودوقية لكسمبورغ. وأوضحت أن العام المقبل سوف يشهد الذكرى الـ40 لقيام العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة ودوقية لكسمبورغ.

وتقدمت بالتهنئة للدولة لحصولها على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية الفرانكفونية، كما عبّرت عن رغبة بلادها في التعاون مع دولة الإمارات في المجالات الفنية والثقافية. وذكرت أن مشاركة لكسمبورغ بجناح في إكسبو دبي 2020، سوف تتضمن إنشاء منصة تثري التنوع الثقافي والابداعي والمعرفي لزوار المعرض الدولي.