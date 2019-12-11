المصدر: الرياض - وكالات

وافق المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته الـ40 في الرياض على تعيين مرشح الكويت الدكتور نايف الحجرف لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. وكانت الكويت رشّحت وزير ماليتها الدكتور نايف الحجرف أميناً عاماً لمجلس التعاون الخليجي، خلفاً للأمين الحالي عبد اللطيف بن راشد الزياني الذي تنتهي ولايته العام المقبل.

وتسلّم الحجرف وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بالكويت في فبراير 2012. وعُيّن في يوليو 2012 وزيراً للمالية، ووزيراً للتربية، ووزيراً للتعليم العالي بالوكالة، وفي ديسمبر 2012 أُعيد تعيينه وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي في الحكومة الـ32، ووزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي في ديسمبر 2016. وفي 11 ديسمبر 2017 عُيّن وزيراً للمالية.