«الهلال» توزع كسوة الشتاء على 300 عامل في العين

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

أطلقت هيئة الهلال الأحمر بفرعها في منطقة العين الخضراء مبادرة إنسانية وذلك تزامناً مع عام التسامح، والحرص على مواكبة توجهات القيادة الرشيدة ودعم أعمال ومبادرات وبرامج الخير ومنها تلك التي تستهدف عمال النظافة والبناء بتوزيع كسوة الشتاء عليهم.

وقال سالم الريس العامري مدير مركز العين لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي: «بدأ المركز في توزيع كسوة الشتاء للعمال أصحاب الدخل المحدود لمواجهة فصل الشتاء وهذه المبادرة إحدى مبادرات الهيئة التي تستهدف العمال من أصحاب الدخل المحدود».

وأشارت كليثم الشامسي رئيس قسم المساعدات الإنسانية بمركز العين إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن الخطة التنفيذية للقسم لعام 2019 من مبدأ التكافل الاجتماعي في المجتمع المحلي واستفاد من الفعالية عدد 300 عامل من أصحاب الدخل المحدود الذين يعملون في المزارع والشركات في المناطق البعيدة عن المدن بمناطق سويحان والسلامات والعراد.