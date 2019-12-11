3 فائزين بجوائز الابتكار في «سيال الشرق الأوسط»

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، اختتم معرض سيال الشرق الأوسط 2019 فعاليات اليوم الثاني من دورته العاشرة، والتي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، مُرحّباً بأعداد ضخمة من الزوار، حيث شهد اليوم الثاني من المعرض العديد من أنشطة ومسابقات الطهي. كما تم الإعلان عن أسماء الفائزين الثلاثة بجوائز سيال للابتكار، والتي استعرض من خلالها المشاركون 50 منتجاً مبتكراً من أصناف الأغذية والمشروبات.

جوائز

وكانت الجائزة الذهبية من نصيب المقبلات العضوية بنكهة أعشاب البحر المدخنة والملح البحري من منتجات «إس سي أونست فيلدز يوروب إس آر إل» الرومانية، وهي عبارة عن مقبلات عضوية خالية من الجلوتين واللاكتوز وزيت النخيل.

وحصدت شركة «جرين جود إيكو- تك» من الإمارات الجائزة الفضية على ابتكارها «غلاف السندويتش» الصديق للبيئة والقابل لإعادة التدوير بالكامل، إذ إنه مصنوع من لب الخشب ومزود بنافذة شفافة من السليلوز.

أما الجائزة البرونزية فذهبت لشركة «مانوكا دكتور» المحدودة من نيوزلندا على منتجها «عسل الزهور البرية مع الكاكاو»، والمكون من مزيج عسل الزهور الممزوج بالكاكاو، والخالي من السكر المكرر والملونات والمواد الحافظة والمكسرات ومشتقات الحليب وزيت النخيل.

عروض تفاعلية

وشملت فعاليات المعرض عروضاً تفاعلية شيقة، مثل تجربة «فود فوريفير» و«فن الطبخ (فود آرت)» في منطقة عروض الطبخ، وبطولة الإمارات الوطنية للقهوة. كما نظمت دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي للمرة الأولى «بطولات القهوة العربية». وقد جذبت هذه الفعاليات المتميزة حضوراً كبيراً، وقدمت نظرة شاملة على المنتجات والعروض المختلفة التي يوفرها قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة.

«أغري سكيب»

اختتم المعرض الدولي للاستثمار الزراعي في الخارج «أغري سكيب»، أعماله يوم أمس في العاصمة أبوظبي، والتي أقيمت برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وشهد المعرض في دورته الثالثة طرح أصول زراعية وغذائية بقيمة 10 مليارات درهم مُتاحة للاستثمار في 22 دولة، بينما شاركت 50 دولة عارضة ونحو 300 مستثمر من مجالات الزراعة وإنتاج الغذاء بينهم مستثمرون من دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، وسنغافورة، والولايات المتحدة، وروسيا وغيرها.

آفاق استثمارية

وأكد سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حرص الهيئة على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال تحفيز الاستثمار في قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء، ودعم الشركات الوطنية لفتح آفاق استثمارية جديدة حول العالم، مشيراً إلى أن معرض أغري سكيب في دورته الثالثة شهد حضوراً لافتاً من صناع القرار والمختصين بالاستثمار الزراعي والأمن الغذائي، بالإضافة إلى عدد من الشركات الزراعية والغذائية حول العالم، مما أتاح للشركات الاطلاع على فرص جديدة للاستثمار ودراسة إمكانية التوسع وزيادة محفظتها من الأراضي الزراعية.

براءات اختراع

وصاحب المعرض هذا العام فعالية «أغتك» لبراءات الاختراع في قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء، والتي تم تنظيمها بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار. وقدم 11 ابتكاراً عالمياً لم يسبق تسويقها أو عرضها من قبل في أي مكان في العالم، واطلع المشاركون على العديد من الحلول الزراعية المبتكرة.

اتفاقية تعاون

وقعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومركز أبوظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة أبوظبي، أمس في أبوظبي، ضمن مشاركتهما بفعاليات النسخة العاشرة لمعرض سيال الشرق الأوسط، وبحضور الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة، وسعيد البحري سالم العامري مدير عام الهيئة، ومطر سعيد النعيمي مدير عام المركز، اتفاقية بهدف التعاون والتنسيق في سبيل الوقاية وحماية أفراد المجتمع من الأمراض المشتركة والمنقولة عبر الغذاء والحيوان وأمراض العصر المزمنة المرتبطة بالأغذية.

وأكد سعيد البحري العامري أن الاتفاقية تأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على توثيق إطار التعاون مع المركز في مجال الصحة العامة والمسؤولية الاجتماعية، وذلك بهدف الارتقاء بالمستوى الصحي في إمارة أبوظبي، وحرصها على تعزيز الأمن الحيوي وتحقيق الأمن الغذائي وسعيها للقيام بدور فعال في الرقابة على المواد الغذائية في كافة مراحل تداولها لحماية المستهلك من أية مخاطر صحية، وتحقيقاً لمبدأ الشراكة البناءة بين القطاعات المختلفة في الدولة، وبناء شراكة مجتمعية صحية متكاملة وتعزيز التعاون في مجال الصحة العامة والوقاية من الأمراض.

ومن جهته قال مطر سعيد النعيمي: نعمل في مركز أبوظبي للصحة العامة نحو مجتمع يتمتع بالصحة والسلامة من خلال تعزيز شراكاتنا مع الهيئات والجهات المتصلة بمجالات عملنا، إيماناً منا بضرورة تكامل الأدوار من خلال تبني متطلبات الصحة العامة بكافة مجالاتها من قبل شركائنا، وذلك هو المفهوم الأنسب للوصول إلى الهدف المنشود من خلال وقاية كافة أفراد المجتمع وحمايتهم من الأمراض المنقولة عبر الغذاء والحيوان.

برامج ريادية

يشارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع في الدورة العاشرة من معرض سيال الشرق الأوسط، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ويستمر لغاية 11 اليوم، بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في قطاع الأغذية والضيافة.

وتأتي مشاركة صندوق خليفة في إطار مساعيه الحثيثة لدعم وتعزيز ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشجيع الشباب المواطن على تحويل أفكاره المبتكرة إلى مشاريع قائمة ضمن مختلف القطاعات الفاعلة والحيوية في السوق المحلية للدولة.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن معرض سيال الشرق الأوسط يُعد منصة مثالية للتعريف بأحدث المنتجات والخدمات والابتكارات في قطاع الأغذية والضيافة، موضحة أن مشاركة الصندوق تأتي انطلاقاً من الحرص على دعم ريادة الأعمال في الدولة وتشجيع المواطنين على العمل الحر، وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الاستراتيجية في الدولة.

فحوصات الأغذية

يشارك مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في الدورة العاشرة من المعرض، وقال المهندس عبد الله حسن المعيني، المدير التنفيذي لقطاع المختبر المركزي في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: يعتبر «سيال» من المعارض المهمة في قطاع الأغذية والضيافة على مستوى المنطقة، حيث إنه يتيح الفرصة للمجلس للالتقاء بشركائه الاستراتيجيين في مجال الغذاء والضيافة وجمهور المستهلكين في المعرض للتعريف بدور المجلس الاستراتيجي في البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى التطرق إلى خدماته التي يقدمها للشركاء والمتعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

أطباق شعبية

في تناغم منسجم بين البهارات العربية، والوصفات الإماراتية الأثيرة، كانت رائحة «العصيدة» و«الساقو» تملأ المكان وتجذب الحضور من كل الجنسيات لخوض تجربة ثقافية بطعم إماراتي بامتياز، حيث استعرض الشيف الإماراتي سلطان العتيبة، صاحب مشروع «سرود يدوه» عدداً من الأطباق الشعبية الإماراتية التي تحمل صبغة تراثية أمام الزوار والمهتمين الذين حرصوا على تعلم الوصفات وطرح الأسئلة حول تقنيات الطهي، وذلك على هامش معرض سيال الشرق الأوسط 2019 في يومه الثاني.

ويؤمن سلطان العتيبة أن الطعام والأطباق تعبر عن هوية البلد وموروثه وتاريخه، والثقافة وراء الثقافة الإماراتية تحفل بموروث تاريخي عميق، حيث قصة البحر والكرم والشهامة، ويسعى العتيبة إلى تقديم المطبخ الإماراتي كمطبخ عالمي من خلال مشاركته الواسعة في المعارض التي تدعم استدامة الغذاء.