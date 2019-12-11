حمدان بن محمد: دبي منصـة عالمية لتبادل الأفكار المبتكرة وتبني أفضل الممارسات

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي هي منصة عالمية لتبادل الأفكار المبتكرة وتبني أفضل الممارسات.

جاء ذلك في تدوينة لسموه عبر «تويتر» عقب تكريمه الفائزين في الدورة الثالثة لجائزة «حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع»، وذلك في حفل ختام أعمال الدورة الـ6 لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي أقيم في قاعة أرينا بمدينة جميرا، بحضور عدد من رؤساء الهيئات والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

وقال سموه: «كرمنا اليوم الفائزين في الدورة الثالثة لجائزة «حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع»، مع ختام منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع. دبي هي منصة عالمية لتبادل الأفكار المبتكرة وتبني أفضل الممارسات، ونحرص على تكريم النماذج والتجارب الرائدة في مختلف المجالات».

وخلال الحفل شاهد سموه والحضور فيلماً عن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، سلّط الضوء على مسيرة البناء والتنمية في إمارة دبي، كما شاهد سموه فيلماً عن جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع، الهادفة إلى مكافأة الابتكار في إدارة المشاريع، وتوفير قاعدة بيانات تضم أفضل الممارسات ونماذج العمل في إدارة المشاريع، وتوفير منصة تبادل الأفكار المبتكرة في مجال إدارة المشـاريع.

وبعد ذلك، كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ورئيس مجلس أمناء الجائزة، الفائزين بفئات جائزة «حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع»، إذ فاز على المستوى الفردي بجائزة أفضل مدير مشروع مبتَكِر الدكتور مايكل روجرز من مؤسسة لام للبحوث في الولايات المتحدة الأمريكية، عن مشروع «الاستجابة للطلب على منتجات الخدمة»، الذي أسهم في توفير آلية للطلب والتجميع والتنفيذ لمنتج خدمة جديد لمؤسسة لام للبحوث، رائدة تصنيع أشباه الموصلات والمعدات الكهربائية، حيث عمل على إنشاء فريق لتطوير البرمجيات والتقنيات المرنة لإنشاء عمليات مالية ولوجستية مستفيداً من الأساليب الإبداعية والفعالة في إدارة المشاريع في كل مرحلة وعناصرها وأدواتها.

وأسهم تطبيق المشروع في زيادة استخدام المنتج بأكثر من 10% وزيادة الإنتاجية بأكثر من 30%، فيما فاز بجائزة مدير مكتب إدارة مشاريع مبتكر، ماجد الهواري من مجموعة الشعفار للمقاولات - الإمارات، عن «مكتب إدارة المشاريع» مجموعة الشعفار، الذي يستعرض التحول في عمليات المجموعة للتمكن من تنفيذ مشاريع أكبر وأكثر تعقيداً، عبر استخدام معايير موثوقية لتخطيط ومراقبة المشاريع، ويقوم المشروع على وضع تصاميم إبداعية افتراضية للمنشآت عبر إعداد نموذج ثلاثي الأبعاد مدمج به جدول التنفيذ والتكلفة وأسلوب التنفيذ، بما يمكن الشركاء من مشاهدة نماذج العمل عبر تقنية الواقع الافتراضي والمعزز، ومتابعة التطور عبر الطائرات المسيرة دون طيار والنظام الآلي للتقارير.

مشروع الأبعاد الثلاثية

وكرّم سمو ولي عهد دبي فريق العمل الفائز بجائزة الفريق المبتكر، وهو فريق «مشروع الأبعاد الثلاثية - إدارة مشاريع المؤسسة» من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، والمشروع عبارة عن نظام مصمم خصوصاً ليلائم متطلبات العمل في وزارة الصحة، ويمتاز بقاعدته القوية التي تمكن من إدارة جميع المشاريع والمبادرات بشكل فعّال ومتابعتها، ويربط النظام 20 إدارة إقليمية مع المركز، وقد تمكن فريق العمل من إنجاز المشروع بشكل مبتكر المشروع من خلال استخدام منهجية التفكير التصميمي».

وكرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين بالجائزة على مستوى المؤسسات، وفازت بالمركز الأول بجائزة المؤسسة المبتكرة في إدارة المشاريع، مجموعة «بروجيكتايز» من الولايات المتحدة عن مشروع المجموعة الذي يتعلق بأساليب الجيل القادم في إدارة المشاريع المؤسسية على نحو أسهم في إحداث منصة إبداعية لتنفيذ الاستراتيجية باستخدام خصائص المؤسسة «DNA» لتلبية حاجة المشاريع المستقبلية، وخلقت المبادرة أجواء تنافسية عززت الروح الإبداعية، وأسهم المشروع في تحسين مكاسب الأعمال بنسبة 78%، وأثر إيجابي بقيمة 15 مليون دولار، وتحسين سرعة التنفيذ 10 مرات، وحلت مؤسسة «إم إتش بي إم درايفر» من كندا في المركز الثاني عن مشروع مكتبة كالغري المركزية، التي تعد من بين أكثر المكتبات العامة استخداماً في أمريكا الشمالية.

وفازت الدكتورة هدى المدهوب لمشروعها الأكاديمي المنفذ في المملكة المتحدة، بجائزة الإدارة المبتكرة للمشاريع في الفئة الأكاديمية، عن مشروع شبكة ذاتية التنظيم لمشاريع البنية التحتية المعقدة - مشروع رفع الطاقة الاستيعابية لمحطة لندن بانك، وفازت الدكتورة غدير الفندي لبحثها الأكاديمي المنفذ في المملكة المتحدة، بجائزة البحث العلمي للإدارة المبتكرة للمشاريع، عن بحث بعنوان التحقيق في قدرات إدارة المخاطر لشركات الإنشاءات في دول التعاون، ودمجت الباحثة عدة أساليب بحثية لمعالجة البحث شمل تصميم دراسة تجريبية، واثنين من الاستبيانات لمؤسسات البناء في دول المنطقة، و6 دراسات حالة من مشاريع واقعية، وأسهم البحث في دراسة وتحليل مؤسسات البناء والمشاريع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال دراسات استقصائية ودراسات حالة.

كما كرم سمو ولي عهد دبي الشركاء المنظمين والرعاة الذين أدوا دوراً فعالاً في إنجاح المنتدى، والتقطت لسموه صورة تذكارية مع أعضاء مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع.

جولة

وعلى هامش حفل التكريم، اطلع سموه في قاعة الغاليريا على مجسمين كبيرين للمشاريع التي تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفيذها في الفترة القادمة، الأول لمشروع الحديقة المعلقة، وهو عبارة عن جسر جديد للمشاة، بطول 380 متراً، وارتفاع 60 متراً، ومساحة 3422 متراً مربعاً، وسيكون وجهة سياحية جديدة لسكان وزوار مدينة دبي، ويربط الجسر العديد من معالم المدينة على ضفتي خور دبي، والثاني لمشروع ممشى شاطئ الغروب وهو عبارة عن وجهة شاطئية جديدة ومناطق ترفيه عائلية بمساحة شاطئية 80 ألف متر مربع متصلة مع ممشى شاطئ جميرا، ويتضمن مساحات شاطئية، ونماذج فريدة لجزر عائمة بالقرب من قناة دبي المائية تبلغ مساحتها الكلية 107 آلاف متر مربع، وتصاميم عصرية لتلال خضراء وتلال رملية ومواقف خاصة للسيارات، ومرافق عامة ومساحات لمحلات البيع بالتجزئة.

نظام ذكي

حصلت موانئ دبي العالمية على المركز الثالث عن مشروع النظام الذكي لإدارة المرور، إذ تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والعاطفي في تطوير نظام يشتمل على حجز للمركبات، وشحن وتسلُّم الحاويات، وشاحنة ذاتية القيادة، ويلبي النظام كل المتطلبات الإجرائية ويتابع الطلبات المعقدة.