استعراض كيفية تطبيق التفكير التصميمي في المنتدى

المصدر: دبي - البيان

اختتمت النسخة الـ 6 من منتدى دبي الدولي لإدارة المشاريع بكلمة رئيسة ألقاها الخبير العالمي الرائد في مجال التفكير التصميمي وحامل الميدالية الفضية الأولمبية جون كويل، والذي استعرض كيفية تطبيق التصميم والتفكير على أي مشروع بشكل مبسط، كما تناول المبادئ الرئيسة الخمسة للتفكير التصميمي، وهي القبول والتحديد ووضع التصور وتصميم النموذج الأولي.

وذكر المحاضر: «أن مبدأ القبول يشكل البداية ويعني الاعتراف بالمشكلة أو قبولها، إذ لا يمكنك أبداً حل أي مشكلة لا تعترف بها. لذلك يعتبر القبول الخطوة الأولى في اتجاه الحل. أما المبدأ الثاني فهو التحديد أي تعريف المشكلة؛ حيث يعتبر جمع البيانات ضرورياً لتعريف المشكلة، بالإضافة إلى عدم الرضا بالوضع الراهن دون مواجهته.

أما المبدأ الثالث فيتمثل في أن يضع المرء نفسه دائماً مكان العميل المستهدف، بمعنى آخر علينا أن نتقمص دور التحدي الذي نرغب في تجاوزه مع التأكد من أننا نتعامل مع التحدي أو الإشكالية المعنية».

واختتم جون كلمته الرئيسة مشدداً على أهمية تحديد نقاط القوة والضعف، وكلاهما يحمل نفس القدر من الأهمية، ففي بعض الأحيان توجد نقاط ضعف قد تكون نقاط قوة دون أن ندري. وتكمن قدرة كل شخص على التطور في نقاط قوته، وستتفوق فقط بزيادة نقاط قوتك، وليس بمعالجة نقاط ضعفك.