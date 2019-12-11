شرطة دبي و«تخطيط السلوك في كندا» تتعاونان في مكافحة الجريمة

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع «مركز التخطيط المبني على السلوك في كندا»، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب والتعليم وتبادل المعلومات والمعرفة والخبرات والاستفادة من النشاطات المتنوعة، والمساهمات الفعّالة في كافة المجالات المتعلقة بمكافحة الجريمة.

وجاء توقيع المذكرة على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للحد من الجريمة الذي نظمته شرطة دبي في فندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي، حيث وقعها من طرف شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعن طرف «مركز التخطيط المبني على السلوك في كندا»، توم مكاي مدير المركز بحضور موظفي الجانبين.

وبموجب المذكرة، فإن الطرفين سيتعاونان في مجال تبادل المعرفة الخاصة بمكافحة الجريمة عن طريق مشاركة البيانات والتحليلات، إلى جانب تطوير التعاون في أبحاث التحقيق الجنائي من خلال الدورات التدريبية، فيما سيتم اعتماد دورات شرطة دبي وشهادات الدبلوم الخاصة بها، والاعتراف بضباط شرطة دبي على مختلف مستويات التحقيق الجنائي.

وتنص المذكرة على أن يؤسس الطرفان مبادرات لمكافحة الجريمة في مختلف البرامج، وإرسال المدربين لبعضهما البعض في مختلف المجالات، والعمل على تطوير استراتيجية فعّالة في مجال البحث والمعرفة لمكافحة الجريمة.