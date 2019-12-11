«قضاء أبوظبي» تطلق حملة لمحاربة التحرش في المدارس

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي حملة توعوية لمحاربة التحرش الجنسي في المدارس، في إطار الدور المجتمعي للدائرة في تعزيز الثقافة القانونية بين مختلف فئات المجتمع، وخاصة الناشئة منهم، والإسهام في حماية الطفل من مخاطر الاعتداء والتحرش الجنسي، وما يخلفه من آثار نفسية وانفعالية خطرة تمتد آثارها على كل مراحله العمرية المقبلة.

وأوضحت دائرة القضاء أن أولى فعاليات الحملة كانت محاضرة لكل من الطلبة والطالبات بمدرسة المهارات الخاصة في أبوظبي شارك فيها 112 طالباً وطالبة، حيث قدمت هند البدواوي، الاختصاصية النفسية في نيابة الأسرة والطفل بأبوظبي، عرضاً بعنوان «كيف تقول لا»، إضافة إلى الفيلم التوعوي الذي أنتجته دائرة القضاء في أبوظبي عن جريمة التحرش بالأطفال.

وأضافت الدائرة أن الحملة تستهدف الطلبة وأولياء أمورهم، إضافة إلى المعلمين وإدارات المدارس، وتتضمن عدداً من الآليات لمساعدة الطفل على إنماء قدراته النفسية والانفعالية في مواجهة المتحرش، وتعريف المعلمين وأولياء الأمور بأهم المؤشرات السلوكية التي تشير إلى تعرض الطفل للتحرش، إضافة إلى توضيح أهمية الإبلاغ عن هذه الجريمة، والآثار القانونية المترتبة على المتحرش أو عن عدم الإبلاغ.