إعادة تشكيل «تخصيص الأراضي» و«التعويضات»

المصدر: الشارقة - البيان

رفع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مكرمة سموه بتوفير 4400 منحة سكنية لمواطني إمارة الشارقة والتي وجه بها سموه الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تخصيص 4765 قطعة أرض سكنية لدعم مكرمة سموه وتنفيذ المجمعات السكنية بكافة خدماتها حرصاً على استقرار الأسرة الإماراتية ودعم المواطن لضمان الحياة الكريمة والمستقرة له ولأفراد أسرته.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس الأسبوعية التي عقدت صباح أمس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب صاحب السمو الحاكم.

وبارك المجلس انطلاق أعمال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

واطلع المجلس بعد أن صادق على محضر الجلسة السابقة على الدراسة المقدمة من دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة تحت عنوان «مجتمعنا آمن في إمارة الشارقة».

وأوضح الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، أن الدراسة توصلت إلى نتيجة 99‎%‎ للشعور بالأمان بشكل عام لدى كافة من تم استطلاعهم خلال الدراسة، مشيراً إلى أن الدراسة تهدف إلى معرفة مدى شعور أفراد المجتمع بالأمان ومدى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وناقش المجلس مشروع قانون بشأن الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة وبعد مناقشة مواد وبنود مشروع القانون وإبداء الملاحظات حولها وجه المجلس بإحالته إلى المجلس الاستشاري استكمالاً لدورته التشريعية.

وأصدر المجلس القرار رقم (39) لسنة 2019 بشأن الإعلان والترويج عن الفعاليات أو الخدمات أو المنتجات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة الشارقة، ووفقاً للقرار على جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية المركزية والمستقلة والشركات التي تسهم بها الحكومة أو تملكها بالكامل والشركات الخاصة المتعاقدة مع الحكومة ضمن نطاق التعاقد الحصول على موافقة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة للتعاقد سواء بأجر أو بدون أجر مع أي من رواد وشخصيات التواصل الاجتماعي بشأن أي من فعالياتها أو خدماتها أو منتجاتها، على أن يصدر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة القرارات الإدارية اللازمة لتنفيذ أحكام القرار.

وأصدر المجلس القرار رقم (40) لسنة 2019 بإعادة تشكيل لجنة تخصيص الأراضي في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن تُشكل لجنة تخصيص الأراضي في إمارة الشارقة برئاسة وليد فلاح المنصوري.

كما أصدر المجلس القرار رقم (41) لسنة 2019 بإعادة تشكيل لجنة التعويضات في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن تُشكل لجنة التعويضات في إمارة الشارقة برئاسة عبدالعزيز أحمد شامس القريدي.