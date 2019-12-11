حاكم الشارقة يزور معرض «روائع آثار الكويت»

المصدر: الشارقة - البيان

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قبل ظهر أمس، معرض «روائع الآثار في دولة الكويت» المقام في متحف الشارقة للآثار، تحت إشراف هيئة الشارقة للمتاحف، بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت، ويستمر حتى 16 أبريل 2020.

وتجوّل سموه في ردهات المعرض، مستمعاً لشرح مفصل عن محتوياتها من قِبل القائمين عليه، إذ يضم مجموعة نادرة من القطع الأثرية المكتشفة في عدد من المواقع الأثرية الرئيسة في دولة الكويت، ويعود تاريخها إلى الفترة الممتدة بين الألف السادس قبل الميلاد حتى نهاية القرن الأول الميلادي.

وتعكس المعروضات، التي تدل على أنشطة الإنسان اليومية، أن مظاهر الاستقرار البشري على أرض الكويت متنوعة ومختلفة بحسب المنطقة التي وجد بها الأثر المعروض، وبحسب العصر الذي تنتمي إليه.

وضم المعرض جناحاً عن الاستيطان المبكر على أرض الكويت، وخريطة توضيحية للمواقع الأثرية فيها، وجناح الحياة اليومية في العصر الحجري الحديث، وجناح ازدهار الاستيطان في العصر البرونزي، وجناح فيلكا وحضارة دلمون، وجناح السلع التجارية في العصر البرونزي، وجناح الكويت والخضارة الهيلنستية، وجناح الإسكندر في الخليج العربي، وبمجملها روت قصة إنسان الكويت على مر 8000 آلاف سنة.

وعن المواقع الأثرية المكتشفة في دولة الكويت، فإنها تضم مستوطنات سكنية ومدافن ودور عبادة وورش عمل ومعسكرات إقامة مؤقتة، حوى كثير منها على مجموعة كبيرة من المصنوعات والمواد التي استخدمها، وأنتجها وتستوردها الإنسان خلال مختلف العصور.