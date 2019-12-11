١٧٪ الإنجاز في مشروع مركز زايد لغسيل الكلى

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وبالتعاون مع هيئة الصحة في دبي بتقرير صدر مؤخراً عن إنجاز ما يقارب 17% من إجمالي مشروع مركز زايد لغسيل الكلى الواقع في منطقة الطوار الثالثة، وذلك من باب الالتزام بتنمية العمل الإنساني وتحقيق أهداف البند التاسع من وثيقة الخمسين التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأفاد التقرير الصادر أن المدة المتبقية لإنجاز المشروع هو 318 يوماً على أن ينتهي في شهر سبتمبر من العام المقبل 2020، بحيث تم إنجاز ما نسبته 100% من تجهيز مكاتب الإشراف، إلى جانب الانتهاء من الأعمال الإنشائية تحت الأرض (substructure)، بينما يتم العمل على عزل خزان المياه الأرضي الخرساني، وأعمال الردم، والبدء في صب أعمدة الطابق الأرضي، وصب سقف السرداب.

تطوير

وأُعلن في وقت سابق العام الجاري عن ترسية عقد تطوير المركز بقيمة 36.8 مليون درهم، بحيث يتوقع الانتهاء من أعمال تصميم وبناء المركز خلال 18 شهراً من توقيع عقد الترسية، وسيضم مركز زايد لغسيل الكلى وحدة لغسيل الكلى خارج المستشفى، وهي عبارة عن مرفق طبي مرخص يوفر خدماته لمرضى غسيل الكلى على أساس منتظم.

كما سيقدم المركز خدمات التدريب على غسيل الكلى في المنزل، وسيخصص 30% من الطاقة الاستيعابية للمركز والمقدرة بسعة 40 سريراً للحالات المرضية التي يتم تحويلها من قبل الجمعيات الخيرية المساهمة في المشروع وهي جمعية «دار البر» وجمعية «بيت الخير» وجمعية «دبي الخيرية»، على أن يقوم المركز بتقديم خدماته لهذه الحالات مجاناً.

ومن المتوقع أن يمثل المركز الجديد بوابة للسياحة العلاجية في دبي، حيث سيسهل عملية تلقي السياح الوافدين في إقامات قصيرة للدولة للعلاج وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة.