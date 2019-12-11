ولي عهد الشارقة وعبدالله بن سالم يعزيان بوفاة محمد العجلة

المصدر: الشارقة - وام

قدم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة أمس واجب العزاء بوفاة محمد بن صالح العجلة.

وأعرب سموهما عن خالص تعازيهما ومواساتهما لأبناء الفقيد صالح وعبدالله وعلي محمد العجلة وأسرته وذويه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

حضور

حضر مجلس العزاء - الذي أقيم في مجلس ضاحية مغيدر بالشارقة - الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة والشيخ عصام بن صقر القاسمي مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس الشارقة للإعلام، والشيخ فيصل بن خالد بن خالد القاسمي، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والخدمة المجتمعية بالشارقة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي رئيس هيئة الطيران المدني بالشارقة، والشيخ أحمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.